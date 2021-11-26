Онлайн библиотеки - что это?

Мы можем наблюдать следующую тенденцию – современные технологии капитально влияют на цифровизацию практически всех областей жизнедеятельности человека.

 Цифровизация коснулась и сферу книжного дела. В этой статье мы поговорим про электронные библиотеки. Более подробно ознакомиться с информацией можно на сайте https://solobo.com/
Уникальный феномен электронных библиотек появился относительно недавно. Это квинтэссенция информационных технологий, развитие которых стремительно растет.

Истоки электронных библиотек

Необходимо начать с того, что электронные библиотеки берут свои истоки из разных областей хранения информации. Можно выделить следующие элементы, из которых сложилась данная система.

Электронный архив

Как известно, большие объемы документации и их организация требует определенного места хранения. И для того, чтобы обеспечить компактное хранение этой информации, люди стали создавать электронные архивы. Именно взяв за основу такой принцип хранения данных, в последствие стали появляться более сложные системы, которые обеспечивают контроль электронного документооборота. Произошел переход от хранения документации в бумажном виде к преобразованию их в вид электронного документа.

Интернет

Интернет сам по себе является феноменальной вещью. И невозможно представить, как бы существовало человечество без него и его функциональности. Это касается и создания электронных библиотек. Из-за возможности преобразования документов в электронный вид, и возможности публикации собственного контента на определенные площадки, возрос интерес авторов к теме онлайн библиотек. Опубликование материалов стало доступным для авторов, так как для этого не нужны были специальные знания (специальные языки или технологии). Акценты поменялись в сторону поиска нужного материала, а это повлияло на стимуляцию разработок технологий морфологического и семантического анализа документов. В новых реалиях у людей возникло понимание того, что обеспечивать максимальную эффективность поможет распределение материалов по семантического признаку – применение технологии каталогизации, которая преимущественно относится к подходу работы библиотек.

Электронные библиотеки сейчас

На данный момент, электронно-библиотечная система пользуется огромной популярностью не только у взрослого поколения людей, но и у подростков и молодежи. Это связано с несколькими аспектами их работы:

1. Онлайн-библиотека имеет широкий ассортимент книг для чтения. Например, на сайте solobo.com есть и книга "Исповедь узницы подземелья" https://solobo.com/ispoved-uznicy-podzemelya/ и множество других замечательных произведений, которые можно читать в режиме онлайн и совершенно бесплатно.
2. Вы экономите денежные средства, так как не покупаете книгу в физическом виде;
3. Материалы, которые находятся в пользовании онлайн-библиотек, можно загрузить практически на любое устройство.
 

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