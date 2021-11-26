Что включают в себя ритуальные услуги?
Это момент печальный, но неизбежный. И для того, чтобы не попасть впросак с вопросом похорон, необходимо знать базовые вещи по поводу такого типа услуги. В этой статье мы поговорим про ритуальные услуги. Более подробную информацию можно узнать на сайте https://ritual.ru/ritualnie-uslugi/organizaciya_pohoron/
Что такое ритуальные услуги?
Под ритуальными услугами подразумеваются услуги специализированных компаний по типу похоронных бюро, городских служб, моргов, крематориев, изготовителей памятников и так далее. Если обобщать, то ритуальные услуги – это любая деятельность, которая включает в себя подготовку к проведению нужного ритуального обряда. Но зачастую, они обозначают именно процесс подготовки к погребению человека. Ритуальные услуги, это похоронные, мемориальные услуги, а также услуги, направленные на сохранение памяти об умершем.
Виды ритуальных услуг
Близкие люди умершего практически сразу же после случившегося идут за помощью к экспертам ритуальных дел за получением нужных услуг. Похороны – это процесс достаточно сложный, ведь для него нужно участие многих лиц, начиная от семьи и близкого окружения умершего, заканчивая отделом социальной защиты и Пенсионного фонда, а также изготовителей и продавцов ритуальной продукции. Какие основные услуги можно выделить:
1. Выбор, доставка, изготовление ритуальной продукции – гроб, венок, памятник;
2. Организация поминок;
3. Заказ музыкального сопровождения;
4. Заказ религиозной службы;
5. Услуги агента;
6. Услуги агента;
7. Захоронение и перезахоронение;
8. Проведение кремации;
9. Содержание останков в морге и подготовка к погребению, бальзамирование, парикмахерские, реставрационные и косметические работы, опайка цинкового гроба;
10. Транспортирование останков и праха, автоматизированное опускание гроба в могилу;
11. Организация и поведение обряда прощания;
12. Услуги по изготовлению предметов похоронного назначения;
13. Уход за местами захоронения.
Кто такой ритуальный агент?
Под услугами ритуального агента подразумевается услуга, выполненная специалистом, занимающегося организацией похорон и траурных мероприятий. Он работает по запросу близкого окружения умершего. Действительно, такая услуга востребована, так как организация похорон имеет свои подводные камни, и чтобы процессия прошла максимально красиво, качественно и без эксцессов, лучше всего обратиться за помощью к ритуальным агентам.
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