Что включают в себя ритуальные услуги?

16:37 26.11.2021

К сожалению, каждый из нас может столкнуться с потерей близкого человека.

Это момент печальный, но неизбежный. И для того, чтобы не попасть впросак с вопросом похорон, необходимо знать базовые вещи по поводу такого типа услуги. В этой статье мы поговорим про ритуальные услуги. Более подробную информацию можно узнать на сайте https://ritual.ru/ritualnie-uslugi/organizaciya_pohoron/

Что такое ритуальные услуги?

Под ритуальными услугами подразумеваются услуги специализированных компаний по типу похоронных бюро, городских служб, моргов, крематориев, изготовителей памятников и так далее. Если обобщать, то ритуальные услуги – это любая деятельность, которая включает в себя подготовку к проведению нужного ритуального обряда. Но зачастую, они обозначают именно процесс подготовки к погребению человека. Ритуальные услуги, это похоронные, мемориальные услуги, а также услуги, направленные на сохранение памяти об умершем.

Виды ритуальных услуг

Близкие люди умершего практически сразу же после случившегося идут за помощью к экспертам ритуальных дел за получением нужных услуг. Похороны – это процесс достаточно сложный, ведь для него нужно участие многих лиц, начиная от семьи и близкого окружения умершего, заканчивая отделом социальной защиты и Пенсионного фонда, а также изготовителей и продавцов ритуальной продукции. Какие основные услуги можно выделить:

1. Выбор, доставка, изготовление ритуальной продукции – гроб, венок, памятник;

2. Организация поминок;

3. Заказ музыкального сопровождения;

4. Заказ религиозной службы;

5. Услуги агента;

6. Услуги агента;

7. Захоронение и перезахоронение;

8. Проведение кремации;

9. Содержание останков в морге и подготовка к погребению, бальзамирование, парикмахерские, реставрационные и косметические работы, опайка цинкового гроба;

10. Транспортирование останков и праха, автоматизированное опускание гроба в могилу;

11. Организация и поведение обряда прощания;

12. Услуги по изготовлению предметов похоронного назначения;

13. Уход за местами захоронения.

Кто такой ритуальный агент?

Под услугами ритуального агента подразумевается услуга, выполненная специалистом, занимающегося организацией похорон и траурных мероприятий. Он работает по запросу близкого окружения умершего. Действительно, такая услуга востребована, так как организация похорон имеет свои подводные камни, и чтобы процессия прошла максимально красиво, качественно и без эксцессов, лучше всего обратиться за помощью к ритуальным агентам.