Ванна - комфорт и практичность: что выбрать?

00:55 1.12.2021

Прежде чем выбрать ванну для новой ванной комнаты, следует определиться, выбрать ли отдельно стоящее или встраиваемое решение.

Все зависит от индивидуальных потребностей и предпочтений, а также от стиля, в котором планируется отделать ванную комнату. Выбирая отдельно стоящую ванну, можно добиться эксклюзивной ванной комнаты, выбирая встраиваемую модель, покупатели ориентируются на универсальность и оптимальное использование пространства. Ниже представлены плюсы и минусы обоих продуктов, которые обязательно помогут принять правильное решение.

Все, что нужно знать об отдельно стоящих ваннах

Ванны снова в моде. Отдельностоящие ванны сделаны со вкусом и стильно. Кроме того, рынок предлагает широкий выбор, от удивительных форм и размеров до модных цветов. Какую купить ванну СПб? Покупатели могут выбрать:

прямоугольные,

овальные,

нестандартные формы.

Для таких решений лучше всего подходят отдельно стоящие смесители, которые представляют собой точку во всей конструкции.

Вопреки распространенному мнению, они подходят не только для больших ванных комнат. Есть много типов, предназначенных для небольших помещений. Их установка, несомненно, является преимуществом. Она намного проще, чем в случае встраиваемых моделей. Кроме того, эти типы ванн, несомненно, более гибки — они могут стоять посередине, в углу, у стены или под углом. Все зависит от фантазии дизайнера.

Однако у таких моделей есть и ряд недостатков. Во-первых, содержать в чистоте может быть проблематично, потому что следует обращать внимание на пространство вокруг ванны, которое часто может быть влажным после принятия ванны или быстрого душа. Во-вторых, выбирая модели на ножках, стоит помнить о пыли и грязи, которые скапливаются под ними.

Встраиваемые ванны - классическая элегантность

Встраиваемые ванны — это классическое решение, подходящее для любой ванной комнаты. Можно выбрать ванны с облицовкой или облицовывать ее такой же плиткой, как и стена, создавая единое, связное целое. Также стоит отметить, что вышеуказанные опции и смесители, предназначенные для них, намного дешевле, чем для отдельно стоящих моделей, что будет чрезвычайно важно при ограниченном бюджете. Кроме того, корпус позволяет эстетично скрыть сифоны или шланги, и его очень легко содержать в чистоте.

Также следует помнить, что благодаря установке такой ванны можно получить дополнительное пространство для косметики в виде полочки или углубления в стене. Они также бывают разных размеров и форм, поэтому можно легко приспособить их даже для очень маленькой ванной комнаты.

Какую модель выбрать? При правильном дизайне обустройства ванной обе модели будут смотреться эффектно. Следует выбрать ванну, которая больше всего подойдет для повседневного использования в ванной, чтобы она была приятной и комфортной.