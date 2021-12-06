Помолвочное кольцо с бриллиантом: на что обращать внимание при выборе?

Заблуждение о том, что помолвочные кольца могут позволить себе исключительно миллионеры, кануло в прошлое

Заблуждение о том, что помолвочные кольца могут позволить себе исключительно миллионеры, кануло в прошлое

Указанные изделия считаются классикой романтических отношений. В день помолвки пара официально говорит о своем намерении скрепить себя брачными узами. Кольцо, преподнесенное женихом, символизирует любовь и верность своей второй половинке. Невеста также может сделать подобный - такой жест сегодня достаточно распространенное явление. При необходимости каждый может подобрать необычное кольцо с бриллиантом в интернет магазине ювелирных украшений zoloto585.ru. ассортимент предложен внушительным перечнем, поэтому с покупкой проблем не будет.

Распространенное заблуждение о том, что помолвочные кольца могут позволить себе исключительно миллионеры, кануло в прошлое. В настоящее время приобрести такие аксессуары можно по выгодной стоимости.

  1. Любителя классики придутся по душе сдержанные модели с одним камнем - несмотря на кажущуюся скромность, кольца смотрятся романтично и нежно. Посмотреть все ювелирные украшения из золота и серебра можно в современных маркетах, где они предложены в огромном ассортименте.
  2. Тем, кто выбирает оригинальные аксессуары, на выбор предложены кольца с интересным дизайном. Россыпь бриллиантов хорошо смотрится в оправе из золота. Если говорить об ободке, он может быть рифленым, гладким либо декорированным огранкой из алмазов.

 

О тонкостях выбора помолвочного кольца с бриллиантом

 

  1. Решающее значение имеет размер, но главное внимание следует уделить дизайну украшения. Наиболее оптимальным следует назвать сочетание минерала с белым золотом. Выгодно смотрятся колечки их красного или белого золота - они недорогие и при этом достаточно интересные.
  2. Вес изделия, чистота камня, качество огранки и цветность непосредственно самого кристалла тоже важны при выборе идеальной модели.
  3. Существует распространенное мнение о том, что брюлик на помолвочном кольце должен быть большого размера. При этом такие варианты часто доставляют определенные неудобства в повседневности - например, они цепляются за вещи и мешают при ношении перчаток.
  4. Гармонично выглядит один камень небольшого размера, конечно, при условии, что он хорошо вписан в оформление аксессуара. Если есть желание, можно выбрать украшение с россыпью бриллиантов -  ювелиры предлагают ряд эффектных идей.

При необходимости по всем вопросам можно проконсультироваться с представителями интернет-магазина.

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