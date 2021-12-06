Как рассчитать сайдинг? Способы расчета

23:56 6.12.2021

Сайдинг – это возможность добавить акцент в ваш интерьер.

Мы можем наблюдать достаточно большое количество преимуществ, которым обладает отделка сайдингом. Одним из преимуществ является идеальное соотношение цены и качества. Также, сайдинг подходит тем, кто желает самостоятельно отремонтировать свой будущий дом. Сейчас мы расскажем как грамотно рассчитать сайдинг для отделки дома. Ознакомиться более детайльно с ассортиментом сайдинга можно на сайте компании https://mvtrade.ru/.

Как говорилось ранее, отделка сайдинг не требует особо значимых денежных вложений, однако, есть большая вероятность того, что если вы неправильно рассчитаете сайдинг, может получится большая сумма за покупку материала. В случае нехватки сайдинга придется обратно ехать в магазин, при этом тратя свои финансовые ресурсы и время. Так все таки вопрос остается открытым: "Как правильно рассчитать сайдинг для отделки дома?"

Какие существуют методы расчета сайдинга?

Существует три основных способа обшивки дома. Поговорим про каждый более подробно.

1. Математический подсчет, базирующийся на определенной математической формуле: отношение площади поверхности стен дома к площади одной панели сайдинга. Стоит отметить, что в любом случае для того, чтобы правильно отделать дом с помощью сайдинга, необходимо приобрести немного больше материала для запаса на отходы. Формула выглядит следующим образом: S расчетного материала = S стен дома – S оконных и дверных проемов

2. Графический подсчет – более энергозатратный процесс, однако весьма точный. Графический подсчет позволяет составить точную модель дома в естественном масштабе. Далее, вырезаются полоски из бумаги размером с панель сайдинга в реальную величину. После этого полоски из бумаги накладываются на модель дома, при этом происходит расчет. Для того, чтобы посчитать этим методом отделочный материал, можно использовать программы с функцией графического редактора.

3. Пожалуй, самым удобным методом рассчета является использование онлайн-калькулятора. Они есть в открытом доступе на специализированных сайтах, а также на сайте компаний-производителей сайдинга. При расчете таким способ человеку необходимо знать такие характеристики объекта – высота, ширина стен, количество углом и где они располагаются, а также с точностью обладать информацией об оконных и дверных размерах. Все дальнейшие махинации по выявлению точной цифры требуемого обшивочного материала в виде сайдинга будет за вас совершать специальная программа.