Брендированная одежда: миф или реальность?

Существует огромное количество вариантов подарков, но лучше всего, если подарок имеет свою уникальность и неповторимость. 

И действительно, эксклюзивная одежда – это отличный способ подарить любимому и близкому человеку радость. В этой статье мы поговорим про одежду с принтами на примере компании FabrikaMaek.ru

Какие преимущества получает клиент при покупке одежды и аксессуаров на сайте?

1. Огромный выбор принтов. Оригинальность рисунка делает любой предмет запоминающимся. В магазине вы сможете найти более ста пятидесяти тысяч интересных принтов, и с каждым днем их количество увеличивается. Напомним, что каждый макет предполагает размещение на таких фасонах, как:

  • Толстовка;
  • Свитшот;
  • Куртка;
  • Спортивный костюм;
  • Чехол для смартфона;
  • Кружка;
  • Рюкзак и так далее.

2. Использование термотрансферной пленки. Такой способ нанесения достаточно распространен в сфере брендирования продукции для того, чтобы создать уникальную коллекцию или спецодежду. Технология нанесения термотрансферной пленки подразумевает нанесение фотографии, лого или текста на одежду, при этом, сохраняется высокое качество самой картинки. Принцип следующий: нужная заготовка с потенциальным принтом выкладывается на хлопчатое изделие под термопресс.

3. Использование технологии цифровой печати. Данный способ подразумевает печатание сразу на изделие, минуя какие-либо промежуточные стадии. Цифровая печать происходит за счет применения струйного принтера, в котором находится футболка. При этом, стоит отметить, получается детализация более высокого уровня, чем при использовании термотрансферной пленки.

4. Метод сублимации, применяющийся преимущественно для 3D-продукции. Грубо говоря, выбранный дизайн макет переносится на ткань, после этого все элементы вырезаются и сшиваются воедино. Благодаря сублимации, принты становятся более объемными и реалистичными.
 

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