Почему от выбора отделочного материала зависит интерьер помещения?

22:06 8.12.2021

Качественно выполненный ремонт капитально влияет на внешний вид помещения.

Согласитесь, приятнее жить в квартире или доме, в котором все находится на своих местах и не ломается. По этой причине, лучше предоставить ремонтные работы в руки профессионалов, которые гарантированно сделают грамотно свою работу. Ремонт в Москве поможет осуществить специализированная компания M‑CAP.

В этой статье мы расскажем про выбор отделочных материалов. Это важно, ведь неправильно выбранная отделка испортит все впечатление от дизайна интерьера. Эта статья носит ознакомительный характер, и дает возможность понять, какие вообще существуют материалы по отделке помещения.

В первую очередь, необходимо учитывать тот факт, что любой архитектурный стиль подразумевает наличие характерных отделочных материалов, которые отличаются между собой текстурой и цветовой гаммой. Для более наглядной картины приведем пример: у нас есть камень, металл и дерево. Эти материалы идеально подойдут не только для отделки классического интерьера, но и для современных дизайнерских решений – лофт, хайтек, модерн.

Как подобрать отделочные материалы, которые правильно впишутся в интерьер комнаты?

Итак, архитектурный стиль решает далеко не все. При отделки помещения стоит обратить внимание на такие вещи, как:

1. Размер помещения;

2. Высота потолка;

3. Положение тех или иных предметов относительно сторон света.

После выбора стилистического решения, идет стадия выбора цветовой гаммы полов и стен. Все зависит от назначения комнаты, например, гостиные и кухни – универсальные помещения, в которых находится большое количество предметов. Чтобы сделать пространство максимально нейтральным, выбирайте светлые оттенки холодных или теплых цветов. Нюанс: цвет зависит от того, с какой стороны комнаты исходит солнечный свет. Вы можете использовать отделочные материалы с ярковыраженной текстурой – потертую доску на полу, мелкие узоры на обоях, не однотонную покраску стен. При этом, лучше делать акценты на мебели.

На что влияет тон пола?

Если вы думаете, что пол выполняет только практическую функцию, вы ошибаетесь. Например, выполненный в светлых тонах пол визуально расширяет пространство комнаты. Если вы хотите сделать комнату максимально «чистой и свежей», попробуйте сделать выполнить стены и пол в светлых тонах. В данном случае, делать яркие цветовые акценты можно на предметах интерьера.

Пол в темных оттенках придает строгость и элегантность помещению. Оптимальным дизайнерским решением будет использовать с темным полом светлые элементы декора и устанавливать светлые предметы мебели. Обращайте внимание, что темный пол будет гармонично смотреться в хорошо освещенном пространстве (например в комнате, где окна выходят на солнечную сторону улицы).

