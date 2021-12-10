Какие привычки помогут добиться успеха в профессии и жизни

В Москве так много возможностей ‒ где найти силы, чтобы все успеть? Эксперты системы поиска вакансий GorodRabot.ru рассказали ‒ где искать работу с шестизначной зарплатой и какие привычки помогут справиться с любой задачей

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В Москве нет проблем с работой ‒ прямо сейчас на GorodRabot.ru открыто более 300 000 вакансий в Москве, причем 32 000 из них ‒ вакансии с зарплатой от 100 000 рублей.

 

Больше всего высоких зарплат ‒ в сфере IT: средняя зарплата у московских айтишников осенью 2021 года составила 99 300 рублей в месяц.

 

На втором месте по количеству вакансий с шестизначной зарплатой в Москве ‒ сфера строительства и недвижимости: в среднем здесь зарабатывают 82 000 рублей в месяц.

 

На третьем месте ‒ сфера транспорта и логистики: средняя зарплата в этой сфере составила 65 300 рублей в месяц.

 

Чтобы зарабатывать сто тысяч и больше, нужны не только профессиональные навыки и опыт. Важны также силы и энергия, желание ставить себе новые цели и добиваться их.

 

Восстановить баланс и наладить режим работы и отдыха помогут правильные привычки ‒ о них рассказали эксперты системы поиска вакансий GorodRabot.ru.

 

Рано вставать

Если завести будильник на 30 минут раньше обычного времени подъема ‒ у вас будет полчаса личного времени. Можно отправиться на пробежку, или спокойно выпить кофе, или почитать книгу, или продумать до последней детали план на день.

 

День начнется без суеты и пройдет более продуктивно, чем обычно.

 

Не бояться сложных проектов

Главное ‒ поверить в свои силы. С каждым следующим успехом будет расти вера в себя, а проекты будут все более амбициозными.

 

Сложная задача ‒ не повод отступать, наоборот, это вызов, который ведет к успеху.

 

Не хвататься за все сразу

Сколько бы задач ни стояло на повестке дня ‒ не пытайтесь делать все дела одновременно. Результат будет далек от желаемого.

 

Лучше сконцентрироваться на одном деле: сначала расставить приоритеты, а потом по очереди закрыть все задачи.

 

Знакомиться с новыми людьми

Новые контакты ‒ новые возможности. Каждое знакомство может дать вам шанс добиться успеха. Возможно, новый знакомый подскажет интересную идею или расскажет что-то важное. Или познакомит со своим знакомым, который реально сможет вам помочь.

 

В конце концов, знакомиться с новыми людьми ‒ это просто интересно.

 

Говорить «нет»

Это очень важное умение ‒ отказываться от ненужных обязательств, не тратить время на неинтересных людей или чужие прихоти.

 

Не надо думать, что без вас все рухнет ‒ справятся. А вот если вы наберете слишком много задач и не сможете выполнить обязательства ‒ получится гораздо хуже.

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