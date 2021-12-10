Какие привычки помогут добиться успеха в профессии и жизни
В Москве нет проблем с работой ‒ прямо сейчас на GorodRabot.ru открыто более 300 000 вакансий в Москве, причем 32 000 из них ‒ вакансии с зарплатой от 100 000 рублей.
Больше всего высоких зарплат ‒ в сфере IT: средняя зарплата у московских айтишников осенью 2021 года составила 99 300 рублей в месяц.
На втором месте по количеству вакансий с шестизначной зарплатой в Москве ‒ сфера строительства и недвижимости: в среднем здесь зарабатывают 82 000 рублей в месяц.
На третьем месте ‒ сфера транспорта и логистики: средняя зарплата в этой сфере составила 65 300 рублей в месяц.
Чтобы зарабатывать сто тысяч и больше, нужны не только профессиональные навыки и опыт. Важны также силы и энергия, желание ставить себе новые цели и добиваться их.
Восстановить баланс и наладить режим работы и отдыха помогут правильные привычки ‒ о них рассказали эксперты системы поиска вакансий GorodRabot.ru.
Рано вставать
Если завести будильник на 30 минут раньше обычного времени подъема ‒ у вас будет полчаса личного времени. Можно отправиться на пробежку, или спокойно выпить кофе, или почитать книгу, или продумать до последней детали план на день.
День начнется без суеты и пройдет более продуктивно, чем обычно.
Не бояться сложных проектов
Главное ‒ поверить в свои силы. С каждым следующим успехом будет расти вера в себя, а проекты будут все более амбициозными.
Сложная задача ‒ не повод отступать, наоборот, это вызов, который ведет к успеху.
Не хвататься за все сразу
Сколько бы задач ни стояло на повестке дня ‒ не пытайтесь делать все дела одновременно. Результат будет далек от желаемого.
Лучше сконцентрироваться на одном деле: сначала расставить приоритеты, а потом по очереди закрыть все задачи.
Знакомиться с новыми людьми
Новые контакты ‒ новые возможности. Каждое знакомство может дать вам шанс добиться успеха. Возможно, новый знакомый подскажет интересную идею или расскажет что-то важное. Или познакомит со своим знакомым, который реально сможет вам помочь.
В конце концов, знакомиться с новыми людьми ‒ это просто интересно.
Говорить «нет»
Это очень важное умение ‒ отказываться от ненужных обязательств, не тратить время на неинтересных людей или чужие прихоти.
Не надо думать, что без вас все рухнет ‒ справятся. А вот если вы наберете слишком много задач и не сможете выполнить обязательства ‒ получится гораздо хуже.
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