Циклевка: что это и зачем нужно

На сегодняшний день, на строительном рынке представлено большое количество напольных покрытий.  Даже при появлении большого количества новых материалов, старая ‘классика’ не теряет своей популярности и актуальности. И одним из таких материалов является паркет. В этой статье мы поговорим про особенности паркета и что такое его циклёвка.

На сегодняшний день, на строительном рынке представлено большое количество напольных покрытий.

 Даже при появлении большого количества новых материалов, старая ‘классика’ не теряет своей популярности и актуальности. И одним из таких материалов является паркет. В этой статье мы поговорим про особенности паркета и что такое его циклёвка.

Деревянный пол идеально подойдёт не только загородному дому, но и идеально впишется у интерьер городской квартиры. Правильная эксплуатация обеспечивает долгий срок службы, но не бывает ‘вечных материалов’, поэтому паркет, как и любой материал, имеет свой срок годности. Например вот со временем он может потерять свои эстетические и функциональные свойства, поэтому периодически необходимо его ремонтировать. Циклёвка-идеальный ремонтный инструмент, позволяющий избавиться от небольших повреждений на полу.

Что такое циклёвка?

Слово «циклевка» берет свои корни от названия строительного инструмента – «цикля». Цикля представляет собой прочную металлическую пластину, оснащенную деревянной ручкой. Под циклевкой подразумевается снятие небольшого слоя древесины - от несколько сотых миллиметра до пяти миллилитров включительно. С помощью циклевки можно удалить неровности, возникшие на полу, а также убрать деревянный ‘ворс’, возникающий после работы пилы или рубанка.

Как показывает практика, паркет ремонтируют не вручную. Чтобы сэкономить время, специалисты используют специальные шлифовальные машины. С помощью их происходит процесс циклевки.

Зачем нужна циклевка?

Реставрационные работы с паркетом нужны в следующих случаях:
1. При длительной эксплуатации на паркете могут появиться щели, трещины и вмятины;
2. Со временем лак тускнеет, теряется эстетическая привлекательность паркета;
3. Во время затопления паркет повреждается от воды;
4. Планки расшатаны и скрипят во время ходьбы.


Действительно, в первую очередь, процедура циклевки улучшает внешний вид напольного покрытия. Шлифовка позволяет убрать дефектность, а это, в свою очередь, влияет на срок службы паркета. Грубо говоря, циклевка носит необязательный характер, но профилактический.

Какие существуют циклевочные машины?

На данный момент, процесс циклевки требует использования специальной техники, помогающей сократить время и физические усилия.
1. Барабанная;
2. Ленточная;
3. Дисковая;
4. Вибрационная;
5. Орбитальная.

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