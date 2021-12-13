Топ-2 курса для начинающих музыкантов в области электронной музыки
А культуру, в первую очередь, формируют люди. В связи с повсеместной цифровизацией деятельности человека, огромной популярностью пользуется электронная музыка, которая за несколько десятилетий практически вытеснила инструментальные и классические музыкальные жанры.
В связи с активным ростом популярности современной музыки, специалисты в этой сфере как никак востребованы. Для того, чтобы овладеть основами музыкального продакшена, необходимо этому где-то учиться. В этой статье мы поговорим про 3 самых популярных онлайн курса по созданию электронной музыки. Более подробную информацию об онлайн-курсах можно найти на сайте https://kursy.guru
Топ-2 онлайн-курса по созданию электронной музыки
Курс «Электронная музыка с нуля до PRO» от образовательной платформы Skillbox
Для начала, хочется поговорить про курс на базе платформы Скиллбокс, который называется «Электронная музыка с нуля до PRO». Он длится восемь месяцев и подходит не только новичкам, которые хотят с нуля освоить ремесло создания электронной музыки, но и диджеям со стажем. Занятия проходят в формате онлайн лекций, ученики в последствие должны сдавать домашние задания. Также, курс предоставляет ученикам иметь обратную связь с преподавателем. Полная стоимость - 79 000 руб, со скидкой сумма составляет 55 458 руб, возможна рассрочка.
Учебная программа состоит из следующих блоков:
- Понятие «электронная музыка».
- Специальность продюсера электронной музыки.
- Акустика, ее основы.
- Теория музыки.
- Как оборудовать домашнюю студию.
Курс «Элементарная музыкальная теория» от образовательной платформы Skillbox
Данный курс рассчитан на два месяца обучения, так как это узкоспециализированный курс, рассчитанный для начинающих музыкантов и диджеев. Формат обучения такой же, как и на вышеописанном курсе – видеолекции, выполнение домашних заданий, консультации с преподавателями. В результате прохождения курса, ученикам выдается сертификат. Полная стоимость курса составляет 41.000 рублей, со скидкой - 28 782 руб, возможно приобрести курс в рассрочку.
Учебная программа включает в себя прохождение следующих тем:
- Теория звука. Запись нот.
- Нотный стан, разновидности регистров.
- Виды ключей, их применение в нотной записи.
- Строй и альтерация.
- Ритм и ритмические приемы.
- Понятие «метр» и так далее.
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