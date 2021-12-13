Топ-2 курса для начинающих музыкантов в области электронной музыки

21:11 13.12.2021

Как известно, любое направление искусства подстраивается под культуру того или иного времени.

А культуру, в первую очередь, формируют люди. В связи с повсеместной цифровизацией деятельности человека, огромной популярностью пользуется электронная музыка, которая за несколько десятилетий практически вытеснила инструментальные и классические музыкальные жанры.

В связи с активным ростом популярности современной музыки, специалисты в этой сфере как никак востребованы. Для того, чтобы овладеть основами музыкального продакшена, необходимо этому где-то учиться. В этой статье мы поговорим про 3 самых популярных онлайн курса по созданию электронной музыки. Более подробную информацию об онлайн-курсах можно найти на сайте https://kursy.guru

Топ-2 онлайн-курса по созданию электронной музыки

Курс «Электронная музыка с нуля до PRO» от образовательной платформы Skillbox

Для начала, хочется поговорить про курс на базе платформы Скиллбокс, который называется «Электронная музыка с нуля до PRO». Он длится восемь месяцев и подходит не только новичкам, которые хотят с нуля освоить ремесло создания электронной музыки, но и диджеям со стажем. Занятия проходят в формате онлайн лекций, ученики в последствие должны сдавать домашние задания. Также, курс предоставляет ученикам иметь обратную связь с преподавателем. Полная стоимость - 79 000 руб, со скидкой сумма составляет 55 458 руб, возможна рассрочка.

Учебная программа состоит из следующих блоков:

Понятие «электронная музыка».

Специальность продюсера электронной музыки.

Акустика, ее основы.

Теория музыки.

Как оборудовать домашнюю студию.

Курс «Элементарная музыкальная теория» от образовательной платформы Skillbox

Данный курс рассчитан на два месяца обучения, так как это узкоспециализированный курс, рассчитанный для начинающих музыкантов и диджеев. Формат обучения такой же, как и на вышеописанном курсе – видеолекции, выполнение домашних заданий, консультации с преподавателями. В результате прохождения курса, ученикам выдается сертификат. Полная стоимость курса составляет 41.000 рублей, со скидкой - 28 782 руб, возможно приобрести курс в рассрочку.

Учебная программа включает в себя прохождение следующих тем: