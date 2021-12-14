Популярный Tik-Tok-блогер Нина Голубь: «Никогда не поздно найти любимое дело»

23:29 14.12.2021

Нина Голубь – девушка из Екатеринбурга, прошедшая путь от инженера по испытаниям электрооборудования до звезды Tik-Tok.

Она известна своими роликами, благодаря которым зарабатывает миллионы.

Сейчас в ее аккаунте уже более 1 миллиона подписчиков. Ролики набирают многомиллионные просмотры. Суть контента Нины – это перевоплощения, косплей и необычный монтаж с добавлением эффектов.

Найти занятие по душе Нина смогла не сразу, она пробовала себя в разных сферах. В школе она подрабатывала промоутером: проводила дегустации, раздавала флаеры и пробники, продавала сладкую вату.

После школы Нина решила поступить в Екатеринбургский энергетический колледж. Со слов девушки, это было единственное место, куда могли взять учиться на бюджетной основе с хорошим аттестатом в ее городе. Нина хорошо знала предметы и занималась написанием курсовых работ, хоть и частенько прогуливала занятия. Одногруппники часто обращались к ней за помощью.

На последнем курсе Нина проходила практику на Уральском заводе тяжелого машиностроения. По окончанию практики ее не хотели отпускать, ведь она отлично справлялась с работой, в ней увидели перспективного специалиста. Да и начать работать по специальности сразу же после прохождения практики было очень престижно. Там она занималась испытанием электрооборудования.

«Рабочий день начинался в 8 утра. Коллектив в основном был мужской. Многие удивлялись, как девушка может так хорошо справляться с технической работой. Среди коллег я пользовалась авторитетом», - вспоминает Нина.

Но через пару лет Нина поняла, что хочет развиваться в другом направлении. Она переехала в Санкт-Петербург, тогда площадка Tik-Tok только набирала популярность в России. Самые первые ролики затрагивали тему пластических операций. К 20-ти годам девушка сделала 5 операций. Одна из них была неудачной, но сейчас Нина полностью довольна своим внешним видом.

В дальнейшем девушка сменила тематику контента и перешла на косплей. Тогда появились ролики с Веномом и коллаборции с известной звездой Tik-Toka Мией Бойко. За этими видео последовало увеличение популярности Нины Голубь, благодаря которой она продолжает и по сей день зарабатывать миллионы рублей.

Сейчас Нина занимается не только развитием своего канала, но и благотворительностью. Девушка жертвует деньги приютам для животных и детям со спинальной мышечной атрофией.