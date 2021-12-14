Где провести день рождения ребенка?

23:33 14.12.2021

Ребёнок ждёт очередного дня рождения как чуда, и родители всячески стараются не разубедить его, подготовив в этот день множество сюрпризов.

Идей, где провести празднество, может быть множество. Каждый выберет соответствующее место для детского праздника с учётом финансовых возможностей и интересов именинника.

Детский клуб

Обычно выбирают подобное заведение, расположенное в своём микрорайоне, чтобы не было проблем с доставкой маленьких гостей. Аниматоры работают при клубе, так что искать их отдельно не нужно.

В большом помещении разместятся и дети, и взрослые. Оформление зала обойдётся недорого. Могут присутствовать сухие бассейны, палатки, батуты, мягкие конструкторы.

Правда, угощение в таких заведениях обычно не планируется, так что придётся сладкий стол организовывать самостоятельно.

Детское кафе

Здесь проблем с едой не возникнет. Детей можно усадить за стол, накормить и напоить. После чего подключатся штатные аниматоры, переведут малышей в игровую комнату и будут развлекать весёлыми играми и конкурсами.

Жаль только, что в кафе могут присутствовать другие дети, которые подключатся к игре и даже начнут требовать призы.

Игровой центр

Хорош тем, что можно заказать различные квесты и аттракционы по своему выбору. При этом вашей компании будет выделено отдельное место за столом с возможностью подачи определённого количества блюд. Так что появится возможность провести торжественную часть, дополнив её незабываемыми развлечениями.

Домашний праздник

Если есть время и желание повозиться, можно организовать праздник дома. Правда, придётся продумать необычное меню, украшение комнаты, развлекательную программу с конкурсами и призами. Детям до 4 лет рекомендуется устраивать именно такие домашние посиделки.

Выездной квест

Если чадо подросло до 10-15 лет, то его можно удивить в праздничный день, заказав квест на дом, в кафе или детский клуб. Актёры привезут с собой соответствующий реквизит на заданную тему и устроят настоящее детективное или фантастическое шоу, в котором именинник и гости примут непосредственное участие.

Спортивный праздник

Для подвижных детей сидение за праздничным столом в окружении воздушных шариков покажется скучным и неинтересным занятием. В этом случае лучше отправиться вместе с гостями в специальный клуб. Можно выбирать различные развлечения – от лазерных боёв до боулинга, от кёрлинга до пейнтбола.

Обычно во всех этих местах, которые желательно бронировать заранее, есть комнаты отдыха, где можно закусить и поднять стаканы с соком за здоровье именинника.