Доставка сборных грузов из Китая автотранспортом с компанией Major

Доставка из Китая грузов в Россию в составе сборных партий пользуется большим спросом.

Она позволяет по недорогой стоимости транспортировать из Поднебесной разные виды товаров. Экономия достигается за счет того, что грузоотправитель платит не за весь транспорт, а только за то место в кузове/контейнере, которое занимает его продукция.

Обратиться за практичной услугой можно в нашу логистическую компанию Major. Мы выполняем доставку сборных грузов из Китая в Россию с применением всех разновидностей транспорта, в том числе еврофур грузоподъемностью до 20 тонн. Все грузовые машины отличаются технической исправностью и чистыми вместительными кузовами, позволяющими доставлять большие объемы продукции через границу.

Как мы работаем?

Доставка сборных товарных партий из Поднебесной выполняется нами в формате под ключ после согласования всех вопросов с клиентом и подписания договора.

Дальнейший перечень работ стандартный:

1. Товарная партия забирается со склада отправителя.
2. При необходимости, товар пересчитывается, упаковывается и маркируется на нашем складе перед отправкой.
3. Подготавливаются необходимые документы для предъявления на таможне.
4. Товар перевозится автотранспортом через границу.
5. По прибытии в РФ продукция доставляется получателю.

По времени грузоперевозки из Китая на авто занимают от 14 до 20 суток. Точные сроки зависят от погодных условий и выбранного маршрута.

Стоимость услуги

Цена доставки рассчитывается с учетом габаритов товара и дальности маршрута. Принимается во внимание также оказание дополнительных услуг, таких как маркировка и временное хранение груза на складах компании Major. Предварительно рассчитать доставку для вас готовы наши менеджеры.

Какие грузы разрешено и запрещено перевозить?

Из Китая можно провозить большинство товаров, пользующихся спросом на отечественном рынке. Среди них:

  • строительные материалы, станки и промышленное оборудование;

  • мебель и бытовая техника;

  • одежда, обувь и ткани;

  • различные виды транспорта: от легковых машин до скутеров и лодок.

К числу грузов, запрещенных к перевозке, среди прочих, относятся: взрывчатые вещества, оружие, лекарства и наркотические препараты.

Преимущества транспортировки сборных товарных партий в Major

Доверив нашей фирме грузоперевозки из Поднебесной, вы получаете ряд выгодных условий:

  • сотрудничество с компетентными логистами, грузчиками и водителями, у каждого из которых больше 10 лет рабочего стажа;

  • возможность отправки товаров весом от 1 кг;

  • выполнение работ точно в установленные сроки;

  • предоставление гарантий на то, что продукция будет доставлена в полной комплектации и сохранности.

Уточнить цену и оформить заявку можно уже сейчас. Наши специалисты проконсультируют вас по услуге и подберут оптимальный маршрут для быстрой и безопасной доставки сборного груза в РФ.

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