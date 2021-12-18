Алюминиевый плинтус: разновидности, преимущества, сферы применения
Как показывает практика, даже небольшая погрешность влияет на интерьер. Именно по этой причине, необходимо уделять внимание даже мелочам, таким, как, например, плинтус. В этой статье мы поговорим про алюминиевый плинтус и его разновидности. Ознакомиться с разновидностями алюминиевого плинтуса можно на сайте компании https://AlyuminievyjPlintus.RU
Виды алюминиевого плинтуса
Раньше плинтус, сделанный из металла, подходил только для интерьера с небольшим количеством стиля, отражающих современные дизайнерские тенденции. Но времена изменились, и с каждым годом появляется все больше и больше различных разновидностей такого изделия. Все они, само собой, различаются друг с другом своими параметрами. На данный момент, выделяют следующие типы алюминиевого плинтуса:
1. Анодированный тип, получающийся за счет электрохимических махинаций – поверхность изделия покрывается оксидной пленкой, отличающейся своей надежностью и противодействию внешних механических воздействий.
2. Плинтус, в основе которого находится дерево или фанера. Накатывается за счет анодированного алюминия;
3. Напольное изделия, которое облицовано ПВХ-пленкой, они имеют разную фактуру и обширную цветовую гамму;
Преимущества алюминиевого плинтуса
К основным преимуществам алюминиевого плинтуса можно отнести:
1. Долговечность материала за счет своих антикоррозийных свойств. Также, металлический плинтус противостоит механическим воздействиям, что повышает эксплуатационные способности;
2. Износостойкость;
3. Противодействие влаги и смене температуры. Именно по этой причине, металлический плинтус можно устанавливать в душевых и ванных комнатах;
4. Легкий и простой монтаж;
5. Эстетическая составляющая. В основном, подходит для современного интерьера – техно, хай-тек, минимализм.
Где применяется алюминиевый плинтус?
1. На объектах, отличающихся большой проходимостью людей;
2. В помещениях с повышенной влажностью;
3. В комнатах с изгибами стен;
4. Помещения с косметическим ремонтом, где есть вероятность скрытия проводов – использовать алюминиевый плинтус, оснащенный кабель-каналами.
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