Алюминиевый плинтус: разновидности, преимущества, сферы применения

Общая атмосфера пространства зависит от небольших, но очень важных деталей.

Как показывает практика, даже небольшая погрешность влияет на интерьер. Именно по этой причине, необходимо уделять внимание даже мелочам, таким, как, например, плинтус. В этой статье мы поговорим про алюминиевый плинтус и его разновидности. Ознакомиться с разновидностями алюминиевого плинтуса можно на сайте компании https://AlyuminievyjPlintus.RU

Виды алюминиевого плинтуса

Раньше плинтус, сделанный из металла, подходил только для интерьера с небольшим количеством стиля, отражающих современные дизайнерские тенденции. Но времена изменились, и с каждым годом появляется все больше и больше различных разновидностей такого изделия. Все они, само собой, различаются друг с другом своими параметрами. На данный момент, выделяют следующие типы алюминиевого плинтуса:

1. Анодированный тип, получающийся за счет электрохимических махинаций – поверхность изделия покрывается оксидной пленкой, отличающейся своей надежностью и противодействию внешних механических воздействий.
2. Плинтус, в основе которого находится дерево или фанера. Накатывается за счет анодированного алюминия;
3. Напольное изделия, которое облицовано ПВХ-пленкой, они имеют разную фактуру и обширную цветовую гамму;

Преимущества алюминиевого плинтуса

К основным преимуществам алюминиевого плинтуса можно отнести:

1. Долговечность материала за счет своих антикоррозийных свойств. Также, металлический плинтус противостоит механическим воздействиям, что повышает эксплуатационные способности;
2. Износостойкость;
3. Противодействие влаги и смене температуры. Именно по этой причине, металлический плинтус можно устанавливать в душевых и ванных комнатах;
4. Легкий и простой монтаж;
5. Эстетическая составляющая. В основном, подходит для современного интерьера – техно, хай-тек, минимализм.

Где применяется алюминиевый плинтус?

1. На объектах, отличающихся большой проходимостью людей;
2. В помещениях с повышенной влажностью;
3. В комнатах с изгибами стен;
4. Помещения с косметическим ремонтом, где есть вероятность скрытия проводов – использовать алюминиевый плинтус, оснащенный кабель-каналами.
 

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