Выбор косметологических услуг и процедур в клинике DEGA

17:50 18.12.2021

В центре медицинской косметологии DEGA в Санкт-Петербурге представлены все виды косметических и косметологических процедур.

Если вы следите за собой, хотите надолго сохранить молодость, свежесть и красоты, помощь опытного, квалифицированного косметолога не будет лишней. Преимущество косметологии DEGA в том, что у всех ее сотрудников есть медицинское образование, процедуры для каждого пациента подбираются индивидуально с учетом пожеланий, текущего состояния кожи, наличия хронических заболеваний.

Виды косметологических процедур

На странице https://dega-clinic.com/kosmetologiya/ перечислены услуги косметологии в клинике DEGA в Санкт-Петербурге. В список входят следующие направления:

инъекционные методы омоложения, решения эстетических проблем;

нитевой лифтинг;

аппаратная косметология;

лазерные технологии;

щадящие процедуры по уходу;

интимная косметология.

Вы можете записаться на предварительную консультацию к врачу- косметологу. Тот проведет осмотр, выявит проблемные места, выслушает все ваши пожелания и предложит конкретные варианты избавления от проблем. Доктор разрабатывает конкретный план лечения, в который входят разные группы процедур.

Результаты косметологических процедур

Чтобы очистить кожу от ороговевших частичек, скопления кожного жира в порах, сначала нужна ручная или ультразвуковая чистка. Некоторым пациентам рекомендуют курс химических, кислотных пилингов. Большинство косметологических процедур подразумевают воздействие, которые раздражающе действует на все слои эпидермиса. Таким способом стимулируется выработка коллагена, эластана, других полезных веществ, которые обеспечивают упругость кожи, ее сияющий вид.

Более серьезные аппаратные, лазерные, инъекционные технологии показаны возрастным клиентам и тем пациентам, которые обращаются к врачу-косметолога с конкретной медицинской проблемой – рубцами, кожными воспалениями, акне, постакне. Выбор процедуры тоже зависит от типа кожи, близости расположения мелких кровеносных сосудов, нервных окончаний. У кого-то максимальный эффект заметен после лазерной шлифовки или термолифтинга. А для кого-то такие процедуры противопоказаны. Именно поэтому важным становится не только техническое оснащение клиники, а и профессионализм всех сотрудников.

Любые косметологические процедуры имеют накопительный эффект. Результат вы заметите, спустя время. Чтобы всегда хорошо выглядеть, нужно постоянно следить за собой.