Букет тюльпанов: символика и значение

20:13 19.12.2021

Сложно представить какой-либо праздник без красочного букета цветов.

Но и к выбору букета, как к основному подарку, нужно отнестись со всей ответственностью. В этой статье мы поговорим про тюльпаны в подарок. Ознакомиться более подробно с условиями доставки цветов Мегацвет24 можно по ссылке.

Символика тюльпанов

На Востоке тюльпаны ассоциируются с счастьем, любовью и благополучием. Существует даже легенда, что тюльпан – это цветок, который вырос из кровавых капель влюбленного принца, трагически погибшего во имя любви к девушке – прекрасной принцессы. Также хочется отметить, что этот цветок долгое время был на гербе Османской империи. Именно оттуда он и оказался в Голландии, стране, считающейся самым крупным экспортеров тюльпаном во всем мире. На Западе тюльпан символизирует примирение, согласие, любовь и новую жизнь. Сейчас купить тюльпаны можно практически в любой цветочной мастерской.

Влияет ли количество тюльпанов на букет

Существуют определенные значения количества цветков тюльпанов в букете. Естественно, всем известно, что в букете не должно быть четное количество цветков.

Если вы дарите девушке один тюльпан, это символизирует ее неповторимость;

Три бутона в цветочной композиции – универсально подходит для подарка без повода;

Букет из семи тюльпанов обычно дарится близким родственницам – мамам, бабушках, сестрам, племянницам и дочерям;

Семь цветков в букете говорят о возвышенных чувствах к партнеру;

Девять тюльпанов дарят подругам;

Если же вы дарите букет из большого количества тюльпанов, это свидетельствует о восхищении женщиной, преклонении перед ней, сильных чувствах, а в некоторых случаях – является предложением руки и сердца.

Значение цвета букета из тюльпанов

Цвет тюльпанов в букете говорит о многом. Давайте же детальнее рассмотрим основные цвета:

1. Красные тюльпаны – идеально подходят для первого свидания, могут быть подарены в честь какого-либо торжества. Чаще всего такими тюльпанами украшены банкетные залы;

2. Оранжевые тюльпаны – тюльпаны такой расцветки идеально подойдут в подарок начальнице, коллеге, знакомым;

3. Белые тюльпаны – символ чистоты, свежести и непорочности. У женщин они вызывают восхищение и символизируют вечную молодость и красоту;

4. Желтые тюльпаны стереотипно считают предвестниками расставания. Однако, это в корне неверно. Букет из желтых тюльпанов – это горсть солнечных лучиков, и он идеально подойдет женщинам, не страдающим комплексом стереотипов.

