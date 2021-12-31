Психолог Яна Шмидт о том, как работает нумерология и на какие вопросы даст ответы

02:09 31.12.2021

Психолог-нумеролог Яна Шмидт о популярности нумерологии и астрологии. На какие вопросы отвечает нумерология по дате рождения и как она помогает людям справляться с проблемами.

Яна Шмидт - нумеролог, психолог (Instagram @samopsiholog.ru)

Нумерология - это инструмент глубинных познаний о самом себе, других и о том, как нам взаимодействовать друг с другом.

Через нумерологию, люди часто ищут подтверждения, что с ними все нормально, что они в порядке. Будучи нумерологом-психологом я открыто заявляю каждому из вас “С вами все в порядке!”. Просто кто-то устал, запутался, у кого-то повышена тревожность. Просто отдохните, кушайте хорошо, замедляйтесь и выберите систему самопознания, на которую вы будете ориентироваться внутри себя.

В моем случае, последние несколько лет этой системой стала Матрица судьбы.

Вернемся к причинам популярности нумерологии и астрологии.

Я нахожу в этом две вытекающие друг из друга причины.

Первая причина

Первую вывели физики, которые заметили, что вибрации планеты Земля повышаются последние 30-40 лет. Это называется частота резонанса Шумана.

Наша планета вибрирует на частоте 7,83 Гц. На этой же частоте вибрируют и дети. А также эта частота нашего учебного центра в мозге - Hippokampus. Именно поэтому дети обучаются лучше, чем взрослые.

Взрослые тоже могут настроиться на эту волну: при глубоком сне, при профессиональной медитации или при правильном расслаблении.

Отсюда эффект Менделеева, когда во сне приходят идеи и мысли, которые во время бодрствования не посещают нашу голову.

Но за последнии 21 год, частота планеты резко увеличилась. И если в 2000 году это было 9.3 Гц., то в 2020 дошло до 30 Гц.

Это все говорит о том, что в этот период у людей будут обостряться заболевания, будут эмоциональные качели и прочие негативные пороки. Планета будет заставлять человека выходить из зоны комфорта. Нам уже сейчас показывают, что духовное без материального быть не может, как и наоборот. Поэтому сложнее всего придется людям, кто не знаком с духовными практиками, а значит умеет вибрировать только на низких частотах, живя в обидах, страхах, раздражении, негативном настроении, осуждении и не умении принимать реальность.

И чтобы разобраться в этих вопросах и справиться с этими проблемами, люди обращаются к поиску простых знаний и объяснений: к астрологии, нумерологии, психологии.

То есть можно сказать, что это естественный рост интереса у людей к нумерологии и астрологии, в связи с переменами на планетарном уровне.

Вторая причина

С развитием соцсетей и популярности женских журналов, люди стали видеть, что за любой проблемой кроется причина, и как же становится легко, когда ты обнаруживаешь эту причину в своей проблеме. Проблема перестает быть таковой, отпускает тебя и поднимается настроение и жизнь начинает играть яркими красками.

Это как наркотик, когда решив одну проблему, ты хочешь решить еще и еще одну. Для быстрого поиска, люди начинают гуглить способы узнать свое предназначение, свои таланты, способы решения своих родовых проблем и обращаются к известным им наукам: астрологии, нумерологии, психологии. Люли видят, что описание их числа судьбы или знака зодиака совпадает с их характеристиками.

У меня на сайте по Матрице судьбы мне часто пишут: “Как человек, который тебя не знает, может столько правды рассказать о тебе. Даже страшно становится.”

Еще 30-40 лет назад у нас стоял запрет на эзотерические знания. С развитием доступности информации (книги и интернет) стал развиваться и интерес к нумерологии и астрологии.

Так например, знания по Таро и Буддийские учения раньше были доступны только избранным, а сейчас каждый может обучиться этим знаниям и уже сегодня начать применять их на практике, чтобы улучшить свою жизнь.

Современные ритмы жизни требуют от человека мобильности, скорости реакций и поэтому нам нужны дополнительные инструменты, чтобы быстрее переключать психику с одного процесса на другой. Нумерология дает такие инструменты. Например, после расчета “Матрицы судьбы”, ты получаешь представление о своем типичном поведении в той или иной ситуации. Твой паттерн поведения зависит от того набора энергий, которые есть в твоей матрице.

Это очень здорово понимать, как ты действуешь и почему ты интуитивно выбираешь такое поведение. Разобравшись со своими энергиями раз, ты уже становишься, как ниндзя среди ударов на жизненном пути, быстро приходя к пониманию что с этим делать. И вот вчерашняя проблема, уже и не проблема, а урок, и ты двигаешься дальше без этого груза.

Повлияла ли пандемия на востребованность эзотерики

На интерес к эзотерики за последнее десятилетие повлияло множество факторов. Каждый новый всплеск на мировой арене поднимает множество вопросов, как в научном сообществе, так и в эзотерическом. Каждый профессионал в своей области начинает смотреть на происходящее через призму своих знаний. Нумерологи и астрологи публикуют свои мысли на этот счет и находят отклик среди людей.

Тут важно сохранять осознанность и здравый ум, чтобы не впадать в такие крайности как было в 2000 и 2012 когда ждали конца света, наделяли чем-то магическим даты 12.12.2012 и “заряжать” воду перед телевизором во время передачи Кашпировского в 90х.

С пандемией появились новые запросы в эзотерики: Что ждет? Как долго будет продолжаться? Зачем мне эти трудности даются сейчас?

Последний вопрос вообще очень хороший, я думаю. И каждому важно ответить на него. Ведь у кого-то жизнь совершенно не поменялась за последние 2 года: как путешествовали по 3 раза в год так и продолжают это делать. А кто-то почувствовал себя запертым в клетку несправедливости из которой не видит выхода. Мы все оказались в равных условиях, но как по разному отреагировали на них.

Поддаться панике и всеобщей шумихи, как перед Новым Годом (смеется) - это проще всего. Научиться включать голову и рассуждать самому, делать выводы самому - это сложнее.

Реально ли нумерологи помогают людям

Тут все также как и в других профессиях. Все зависит от специалиста и от клиента. Если стоматолог сделает вам чистку зубов, новую пломбу и порекомендует хорошую зубную пасту, но вы не будете выполнять простые правила гигиены полости рта, то ваши зубы через некоторое время вернуться в исходное плохое состояние. Так же и с любой системой самопознания. Активные шаги на пути к изменениям, по тому направлению, которое вы обнаружили исходя из консультации с нумерологом от вас все же требуются.

Вам дают рекомендации, а вот придерживаться их или нет - это выбор каждого человека. Вы можете сложить их в ящик и сказать, что это не работает. А может активно применять в своей жизни, чтобы улучшить её, стать лучше, расти и развиваться, а не быть грустным, несчастным и в поисках виноватых.

Как лично вам помогает нумерология в жизни

Нумерология помогает найти ответ на вопрос: Кто я и для чего я живу? Ответ тут простой - для счастья. Каждый человек живет, чтобы быть счастливым, никто заранее не запрограммирован на несчастье. Но социальные обстоятельства порой складываются не в нашу пользу. С этим справиться поможет нумерология.

Например, в основе Матрицы судьбы лежат 22 энергии мироздания. Они описывают основные сферы нашей жизни и простые принципы, придерживаясь которых вы улучшаете свою жизнь. Ну например, разве вы не согласны, что все страхи у нас в голове? Что, всё чему мы уделяем большое внимание в нашей жизни имеет место исполняться? Если мы боимся, что нас укусит собака, когда-нибудь она укусит нас.

Разве вы не согласны с тем, что если женщина живет по мужскому типу поведения, то ей будут сложно построить доверительные отношения с мужчиной? Это будут отношения мужчины с “мужчиной”, где будет присутствовать конкуренция и борьба за власть.

Разве вы не согласны с утверждением, что если ты не будешь брать ответственность на себя, то ты ничего не добьешься? С тем, что если заниматься только самопознанием, без применения этих знаний на практике, то результата не будет? С тем, что если только мечтать и ничего не делать, то ничего и не будет?

Разве вы не согласны с тем, что через любовь, мягкость, добрые слова можно добится намного больше, чем через силу, давление, принижение?

Всему этому и еще многим другим принципам учит “Матрица Судьбы”.

Нумерология подскажет в чем ваши таланты и как вы можете их применить для реализации своего социального предназначения.

В нумерологии вы можете найти ответы на вопросы, на поиски которых могли бы потратить несколько своих лет. Например, через 5 лет обучения в на юриста понять, что это не ваше и пойти в психологию.

Я сейчас говорю про себя. Ведь поступив на психологический факультет по собственному желанию, через год, под гнетом общественности, я поняла что надо бы профессию посерьезнее и параллельно поступила учиться в академию на юриста. И что я получила: прошла путь от работы на адвоката, в нотариальной конторе, до бизнес-торговли и возврата к психологии и расширению своих знаний уже в этой области дальше и дальше.

Когда пару лет назад, по различным нумерологическим системам мне сказали, что мое социальное предназначение - это передавать знания, учиться и обучать других людей, у меня встало все на свои места. И когда я пошла в это (хотя всю жизнь отрицала) мне стало легче, у меня это стало получаться.

Почему отрицала?

Потому-что мне не нравились учителя, мне был неприятен образ моей сестры-учительницы, вечно недовольной и бедной. На меня повлияла среда и стереотипы. Но мы все знаем, что сейчас чтобы учить не нужно работать в школе, можно записать свой курс и транслировать свои знания в социальных сетях. Чем я и занимаюсь (улыбается).

Задача нумеролога - сделать вашу жизнь максимально гармоничной.

Помочь расставить приоритеты в жизни, помочь прийти к пониманию, в чем ваши сильные стороны и в какой профессии вам стоит реализоваться.

В своем калькуляторе, я очень много даю в бесплатной части! Просто введя дату рождения вы получаете огромный пласт информации. И даже на основе этой бесплатной части, люди отмечают, что в их жизни появляется понимание того, куда двигаться и что делать. Они благодарят за столь ценный продукт.