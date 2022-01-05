Дарят ли на Новый год цветы?

23:06 5.01.2022

Зима – это не помеха для того, чтобы не дарить цветы.

Например, 1 января в Соединенных штатах Америки ежегодно проводится Парад роз – огромный фестиваль, посвященный прекрасному цветку. Тем более, Новый год – это отличный праздник для того, чтобы подарить роскошную цветочную композицию. Однако, многие задаются вопросом: «Какие цветы можно подарить на Новый год?». В этой статье мы поговорим, какой должен быть букет на Новый год. Более подробную информацию о доставке и ассортименте цветов вы можете найти на сайте https://cvety-vanilla.ru/

Новогодний букет – какой он?

Нужно сказать, что в первую очередь, новогодняя композиция должна создавать ощущение праздника и передавать зимнее настроение. Для того, чтобы получился такой эффект, специалисты-флористы выбирают определенные оттенки цветочного букета, при этом, добавляя элементы рождественского декора.

Основные тона новогодних букетов

Общепринятые оттенки Нового года и Рождества – это зеленый и красный. Зеленый цвет символизирует долгую жизнь, а красный цвет – тепло домашнего уюта и любовь. Украшения, блестки и гирлянды способствовали тому, что к этому дуэту добавился третий цвет – золотой. Теперь эти три цвета стали основой для только в сфере флористики, но и во всей индустрии, посвященной Новому году. Помимо этих цветов, особенно хочется выделить традиционные оттенки зимы – белый и синий с добавлением серебра.

Какие цветы можно подарить на Новый год?

Новогодний букет сложно представить без хвойных веток, которые символизирует бессмертие. Но помимо этого, можно составить букет из:

1. Роз. Розы добавляют по нескольким причинам: богатое многообразие цветов и символическое значение. Розы – это цветок любви, именно по этой причине, в букет нужно можно добавить розы как символ горячих сердец людей в канун Рождества и Нового года.

2. Хризантем. Композиция из хризантем и хвои особенно актуальна в странах Востока, таких как Китай и Япония, где принято их дарить в знак пожелания здоровья и финансового достатка;

3. Гербер. Герберы – это олицетворение счастья и успеха в новом году;

4. Альстромерии. Друзьям на Новый год или Рождество принято дарить альстромерии, которые делают новогоднюю цветочную композицию более пестрой, пышном и праздничной.