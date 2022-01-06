Как найти достойную девушку и начать встречаться?

Даже у интересных и пользующихся вниманием противоположного пола парней иногда случаются периоды одиночества.

Ситуация, когда все твои друзья имеют пару, а ты вынужден гулять один, угнетает и заставляет задаться вопросом, как найти себе девушку. Тренер по личностному росту и основатель академии AKLONI Антон Гломозда даст несколько советов на эту тему. С его помощью ты сможешь не только стать пикапером, но и построить серьезные отношения.

Что мешает тебе найти девушку?

Первое, чем нужно заняться, когда ты свободен от отношений, – собой. Согласись, уверенный в себе парень с отличным чувством юмора и разнообразными интересами имеет гораздо больше шансов на успех, чем зацикленный на своем одиночестве завсегдатай сайтов знакомств. Попробуй прокачать себя самостоятельно:

  1. Займись внешностью. Стильный подкачанный парень имеет гораздо больше шансов на успех, поэтому запишись в тренажерный зал или начни заниматься любимым видом спорта. Более подходящего времени, чем сейчас, не будет.
  2. Развивай мозг. Широкий кругозор и отличное чувство юмора помогут поддержать разговор и выручат в любой ситуации.
  3. Учись общаться с противоположным полом. Старайся знакомиться везде, где только можно, чтобы стать раскованнее и получить ценный опыт. Не факт, что 100% твоих попыток увенчаются успехом. Зато ты станешь увереннее, избавишься от волнения при знакомстве.

Одиночество – это не повод раскисать и ждать подарков судьбы. Занимая активную позицию, пробуй знакомиться, терпеть неудачи, получать удовольствие от новых людей в твоей жизни. Общение – то, что избавит тебя от горестных переживаний и поможет обрести уверенность. Не зацикливайся на стремлении понравиться всем девушкам – достаточно трезво себя оценивать и стараться стать лучше. Представительницы прекрасного пола со схожими интересами и увлечениями непременно это оценят.

Что нужно, чтобы произвести впечатление на девушку?

Нормальный, уважающий себя парень не станет заводить отношения лишь бы с кем, даже если одинок долгое время. Чтобы сногсшибательные красотки сами стремились заслужить твое внимание, придется постараться:

  • стать интересным собеседником. Важен не только багаж историй на все случаи жизни, но и умение красиво говорить и поддерживать беседу;
  • уделять внимание своей внешностью. Парень, который выглядит на все 100%: опрятно одевается, следит за фигурой и приятно пахнет – обязательно привлечет внимание;
  • быть веселым и смелым. Чувство юмора – одно из важных качеств, которое может быстро расположить к себе, а легкий флирт даст понять твою симпатию;
  • занимать активную позицию. Познакомился с интересной девушкой? Не стесняйся звонить или писать первым. Все в твоих руках, поэтому чаще выходи из дома, не пропускай вечеринки и тусовки с друзьями.

Если ты заинтересован в отношениях, приглашай на свидание. Долго общаться с тобой по телефону или в соцсети никому не интересно, поэтому рано или поздно придется сделать такой шаг.

Где можно найти девушку?

Для начала стоит решить, кого ты хочешь видеть рядом с собой. Если тебе важна спортивная подтянутая фигура, отправляйся в спортзал. Жаждешь вечного праздника и веселья – вперед на вечеринку. Социальные сети и сайты знакомств – это не менее популярное место обитания одиноких девушек с разными интересами. Здесь можно пообщаться как со спокойной любительницей домашней выпечки, так и с активной экстрималкой, которая проводит свой досуг в покорении горных вершин. Обратитесь за помощью к друзьям. У многих из них есть подруги без пары, которые не против завести отношения. Поводом для знакомства могут стать совместные посиделки, праздники или вечеринки.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
Путин-Байден
Путин и Байден обменялись серьезными предупреждениями
«Не "национализация элиты", а её замещение. Это не вопрос выбора основополагающего принципа кадровой политики. Это – вопрос выбора будущего для страны»
© KM.RU, Кирилл Зыков
Оцифруют, оштрафуют и кодируют: как изменится жизнь русских в 2022 году
Годовщина освобождения Софии и болгарская благодарность
Избранное
Как выбрать шторы в спальню? Советы дизайнеров
Вячеслав Рудников: «Предлагаю медикам исследовать профессиональную болезнь российских судей - внезапные приступы слепоглухоты. Тревожные признаки наблюдаю у московского арбитражного судьи Евгения Пахомова: не видеть факты, не слышать аргументы»
Succubus «Destiny» (переиздание на CD)
Интернет дороже родителей: детям предложили ограничить доступ к соцсетям
Протесты в Казахстане: причины и последствия
Биохакинг: как и зачем люди делают из себя киборгов
«Это был элитный переворот против лидера, пытавшегося править помимо элиты при прямой опоре на массы»
Свободный полет «Вместе. Часть 2»
Японцы заявили о «военном» козыре в споре за Курилы
Кинопремьера «Купе номер шесть»: встретились два одиночества
Как правильно мириться со своим парнем? Советы, которые изменят ваше мировоззрение