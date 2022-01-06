Как найти достойную девушку и начать встречаться?

14:44 6.01.2022

Даже у интересных и пользующихся вниманием противоположного пола парней иногда случаются периоды одиночества.

Ситуация, когда все твои друзья имеют пару, а ты вынужден гулять один, угнетает и заставляет задаться вопросом, как найти себе девушку. Тренер по личностному росту и основатель академии AKLONI Антон Гломозда даст несколько советов на эту тему. С его помощью ты сможешь не только стать пикапером, но и построить серьезные отношения.

Что мешает тебе найти девушку?

Первое, чем нужно заняться, когда ты свободен от отношений, – собой. Согласись, уверенный в себе парень с отличным чувством юмора и разнообразными интересами имеет гораздо больше шансов на успех, чем зацикленный на своем одиночестве завсегдатай сайтов знакомств. Попробуй прокачать себя самостоятельно:

Займись внешностью. Стильный подкачанный парень имеет гораздо больше шансов на успех, поэтому запишись в тренажерный зал или начни заниматься любимым видом спорта. Более подходящего времени, чем сейчас, не будет. Развивай мозг. Широкий кругозор и отличное чувство юмора помогут поддержать разговор и выручат в любой ситуации. Учись общаться с противоположным полом. Старайся знакомиться везде, где только можно, чтобы стать раскованнее и получить ценный опыт. Не факт, что 100% твоих попыток увенчаются успехом. Зато ты станешь увереннее, избавишься от волнения при знакомстве.

Одиночество – это не повод раскисать и ждать подарков судьбы. Занимая активную позицию, пробуй знакомиться, терпеть неудачи, получать удовольствие от новых людей в твоей жизни. Общение – то, что избавит тебя от горестных переживаний и поможет обрести уверенность. Не зацикливайся на стремлении понравиться всем девушкам – достаточно трезво себя оценивать и стараться стать лучше. Представительницы прекрасного пола со схожими интересами и увлечениями непременно это оценят.

Что нужно, чтобы произвести впечатление на девушку?

Нормальный, уважающий себя парень не станет заводить отношения лишь бы с кем, даже если одинок долгое время. Чтобы сногсшибательные красотки сами стремились заслужить твое внимание, придется постараться:

стать интересным собеседником. Важен не только багаж историй на все случаи жизни, но и умение красиво говорить и поддерживать беседу;

уделять внимание своей внешностью. Парень, который выглядит на все 100%: опрятно одевается, следит за фигурой и приятно пахнет – обязательно привлечет внимание;

быть веселым и смелым. Чувство юмора – одно из важных качеств, которое может быстро расположить к себе, а легкий флирт даст понять твою симпатию;

занимать активную позицию. Познакомился с интересной девушкой? Не стесняйся звонить или писать первым. Все в твоих руках, поэтому чаще выходи из дома, не пропускай вечеринки и тусовки с друзьями.

Если ты заинтересован в отношениях, приглашай на свидание. Долго общаться с тобой по телефону или в соцсети никому не интересно, поэтому рано или поздно придется сделать такой шаг.

Где можно найти девушку?

Для начала стоит решить, кого ты хочешь видеть рядом с собой. Если тебе важна спортивная подтянутая фигура, отправляйся в спортзал. Жаждешь вечного праздника и веселья – вперед на вечеринку. Социальные сети и сайты знакомств – это не менее популярное место обитания одиноких девушек с разными интересами. Здесь можно пообщаться как со спокойной любительницей домашней выпечки, так и с активной экстрималкой, которая проводит свой досуг в покорении горных вершин. Обратитесь за помощью к друзьям. У многих из них есть подруги без пары, которые не против завести отношения. Поводом для знакомства могут стать совместные посиделки, праздники или вечеринки.