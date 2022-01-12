Преимущества домов из профилированного бруса

17:47 12.01.2022

Качественно построенный дом – это, в первую очередь, гарантия счастливого и долгого проживания в нем.

Можно наблюдать тенденцию – малоэтажное строительство чаще всего выполняется из профилированного бруса. Это легко объяснить, ведь брус имеет ряд положительных качеств, по сравнению с пенобетонными блоками, бревен, силикатным и обычным кирпичем. В этой статье мы поговорим про сруб дома из бруса, а конкретно – про его преимущества.

Преимущества домов из бруса

Существует несколько важных характеристик таких домов. Ознакомиться с ними можно ниже:

1. Брус обладает своей несравнимой эстетикой, придающий уют жильцам и гостям дома. При этом, такой дом является экологически чистым, ведь профилированный брус является натуральным природным материалом, который обеспечивает гигиену и экологию домашнего быта. За счет своей экологичности, дом из бруса регулирует влажность в комнатах и поддерживает комфортный для человека температурный режим – зимой не холодно, летом не жарко.

2. Возвести дом из профилированного бруса можно всего за несколько недель, в отличие от домой из кирпича или блоков, на строительство которых можно потратить не один сезон. Дома из профилированного бруса состоят из заводских комплектов разной степени готовности: распиленные в размер заготовки и другие наборы элементов. Это ускоряет процесс строительства;

3. Очень важный параметр – демократическая цена строительства. Как показывает практика, возвести дом из бруса гораздо дешевле, чем из бетона или кирпича. Чем объясняется стоимость такого дома? Ответ прост: отсутствие наличия массивного фундамента, технологичность процесса, минимальный срок времени для его постройки, ценовая доступность материала, из которого изготавливается дом.

4. Дом из профилированного бруса можно не отделывать внутри. Внутреннее убранство можно отделать с помощью вагонки или блок-хаузов, хотя это вовсе необязательно, ведь сам материал и без этого смотрится достаточно гармонично и красиво. В случае, если брус имеет дефекты, стены обрабатываются морилкой или покрываются специальными веществами, например, бесцветным лаком.