Выгода использования услуг ломбарда: коротко и по делу

18:44 12.01.2022

Бывают моменты, когда в срочном порядке необходимы денежные средства.

Можно воспользоваться несколькими быстрыми вариантами получения денег – микрозаймы, кредиты, взятие в долг от друзей, но одним из самых безопасных методов является надежный ломбард. В этой статье мы поговорим про то, что такое ломбард и как оформляется займ под залог в ломбарде.

Что такое ломбард?

Под ломбардом подразумевается выгодный инструмент залогового кредитования, с помощью которого физические лица могут взять денежные средства под залог имущества. Имущество может быть следующее – транспортное средство, бытовая и цифровая техника, ювелирные украшения с наличием нужных документов. Происходит эта операция следующим образом:

Компания и заемщик заключают договор ответственного бесплатного хранения имущества заемщика на тот временный промежуток, который будет прописан в договоре соглашения о займе. Для того, чтобы возвратить имущество себе, заемщик должен вернуть всю денежную сумму ломбарду. Определенным преимуществом является то, что при досрочном погашении займа или при пролонгации договора, ломбард не накладывает на заемщика финансовые штрафы (пени). При заключении договора определяется размер процентов будущих выплат, который зависит от суммы залогового имущества и срока выплат.

Что нужно для того, чтобы получить денежные средства в ломбарде?

Сейчас мы поговорим про условия сотрудничества с лучшим автоломбардом РК – «Hayat Capital»:

1. В случае, если заемщик хочет в срочном порядке получить денежные сумму, договор кредитования оформляется на период от шестидесяти одного дня и не более;

2. Существует максимально допустимый контрольный срок хранения имущества под залог, после которого взимаются пени (плюс минус семь дней);

3. Отвечая на вопрос, какую максимальную сумму сможет получить заемщик, стоит отметить, что сумма не будет превышать восьмидесяти пяти процентов от рыночной стоимости имущества;

4. Имущество, которое сдает заемщик в долг, неважно какое, будь это ювелирное украшение или транспортное средство, тщательно охраняется на территории ломбарда.

Положительные стороны использования услуг ломбарда

1. Оперативность выдачи денежных средств – от пяти до тридцати минут;

2. Для того, чтобы сдать авто в ломбард, необходимо предоставить всего лишь два документа – технический паспорт ТС и удостоверение личности;

3. Кредиты предоставляются сроком от одного до тридцати шести месяцев;

4. Быстрая оценка имущества от пяти минут;

5. Круглосуточная работа.

