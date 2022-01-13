11:53 13.01.2022

Знать историю своей семьи – это не только важно для ее укрепления, но также безумно интересно.

Многие люди со временем задаются вопросами, которые касаются происхождения своего рода. Знания, полученные от родителя, передаются детям, однако, многие моменты, если их не фиксировать, теряются во времени. Чтобы сохранить историю семьи, можно воспользоваться современными технологиями. В этой статье мы расскажем про проект «Родненькие», деятельность которого построена на помощи в сохранении семейной истории.

Сфера деятельности проекта

В первую очередь, проект помогает людям узнать и сохранить историю семьи и рода, чтобы вся информация была для потомков в открытом доступе. Например, собирая воспоминания, фотографии, видео, их можно разместить на семейном веб-сайте, чтобы будущее поколение смогло узнать подробную информаци от том как жили, чем занималась их предки.

Также, проект помогает семьям:

1. Наполнять и хранить информацию о родственниках в электронных носителях;

2. Использовать все возможности сайта, а именно: иметь свой блог, социальную сеть, мессенджер, портфолио, фотоальбом, видеоальбом, посадочные страницы для идей;

3. Объединять проектных участников в одну сеть для того, чтобы общаться и создавать совместные проекты. Клуб называется 4С, что означает - Помоги Себе; Помоги Семье; Помоги Стране; Сейчас. Там можно общаться, делиться идеями, уточнять возникшие вопросы.

4. Нарисовать семейное древо семьи;

5. Научить самостоятельно пользователю делать видеозарисовки;

6. Работать самостоятельно с фото-материалами для семейного архима.

Философия проекта

Проект «Родненькие» рассчитан для того, чтобы семья не только держалась вместе, но и для того, чтобы потомки осознавали значимость семьи как института. Человек, знающий свое прошлое, в будущем совершит меньше ошибок родителей и родственников. Это помогает будущему поколению определить свой собственный вектор развития, опираясь на опыт предков.

