Тонкости промокодов AliExpress

Согласитесь, гораздо приятнее осуществлять покупки, экономя при этом денежные средства

 Существует несколько инструментов, которые помогут делать покупки дешевле – скидки, купоны, промокоды. В этой статье мы поговорим про промокоды AliExpress, а узнать более подробную информацию вы сможете на сайте https://moneyfromnothing.ru/promo-codes/aliexpress/

Что такое промокод от Алиэкспресса?

Под таким промокодом подразумевается кодовое слово, которое используется при оформлении заказа с целью получения фиксированной скидки. Это альтернатива купонам AliExpress, имеющая свои отличия. Для начала, промокод не отображается в пользовательском личном кабинете, и по факту, вообще не «существует» для пользователя до тех пор, пока он не будет применен. Бывает так, что промокоды AliExpress можно встретить непосредственно на торговой платформе, но зачастую они размещаются на посторонних сайтах, специализирующихся на предоставлении информации о промокодах и купонах.

Купон и промокод АлиЭкспресс имеют определенный номинал, или размер скидки, а также минимальную сумму заказа, после чего их можно применять. Однако, промокод обладает ограниченным сроком действия, и есть градация по использованию покупателями из разных регионов.

Что делать, если промокод AliExpress не работает?

В случае, если промокод невозможно применить, зачастую появляется сообщение «О нет! Интернет-соединение прервалось». Но это не значит, что у пользователя проблема с Интернет-подключением, в большинстве случаев такое поведение промокода символизирует о том, что действие промокода закончилось. Это связано с особенностью китайских сайтов, но, согласитесь, такое сообщение вводит в заблуждение.

Однако, бывают ошибки, текст которых несет смысл. Например, «The order amount (excluding shipping fee) is under the minimum spend of this promo code» говорит о том, что клиент не набрал минимальную сумму заказа для применения промокода. Ошибка «This promo code can only be used by specific buyers» сигнализирует о том, что вы по каким-то причинам не можете использовать промокод, вероятнее всего потому, что не входите в число «счастливчиков».
 

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