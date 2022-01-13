Какую ткань выбрать для переобивки дивана

16:52 13.01.2022

Перетяжка обивки – это простой и эффективный способ обновить мебель.

При этом перед владельцем всегда возникает вопрос «какую ткань выбрать». Ведь всем хочется, чтобы мебель прослужила подольше, а цена – была по карману. Представляем вашему вниманию обзор самых популярных мебельных тканей, которые идеально подходят для замены обивки дивана.

Микрофибра

Микрофибра для мебели – это синтетическая ткань из волокон полиамида и полиэстера, толщиной до 0,06 микрон. Внешне она напоминает замшу или нубук. В зависимости от марки ее фактура может быть как выраженно «бархатистой», так и более гладкой.

Материал относится к весьма стойким: особое плетение делает ткань плотной, но эластичной. Проплешины на хорошей микрофибре появляются лишь спустя много лет активной эксплуатации. Ей не страшны когти домашних питомцев, а в случае, если материал имеет тефлоновую пропитку – не боится воды и иных жидких загрязнителей. Наконец, микрофибра не накапливает пыль и считается лучшим выбором для аллергиков.

Жаккард

Жаккард – искусственный обивочный материал, чья фактура очень похожа на натуральный шелк. Чаще всего жаккардовые ткани имеют рисунок или орнамент, как наследие от шелка. При этом по стоимости жаккард относится к среднему ценовому сегменту.

Материал имеет плотную структуру, благодаря чему его сложно повредить механически. А вот прямых лучей солнца и влаги эта ткань боится. Диваны с обивкой из жаккарда не советует размещать под прямыми солнечными лучами: возможно выцветание красок. Чистить жаккард можно, но лишь деликатными способами.

Флок

Флок – искусственный или смесовый материал, напоминающий по внешнему виду замшу. У него мягкая, бархатистая поверхность. Материал износостойкий, устойчивый к воздействию солнечных лучей и влаги. Благодаря тому, что флок имеет нетканую основу, он получил звание «антикоготь»: даже если домашний питомец решит поточить коготки, на материале останутся дырочки, но вытянуть наружу изнаночные петли волокна шерстяной бандит не сможет (так как они попросту отсутствуют). Из минусов флока можно назвать его способность притягивать пыль и впитывать запахи. Поэтому его не советуют использовать на кухонной мебели, а вот на диванах, расположенных в других помещениях, флок будет весьма уместен.

Шенилл

Шенилл – мебельная ткань, которая в ходу уже более 200 лет. И популярность этого материала с бархатистой поверхностью, напоминающий вельвет, не спадает. Шенилл, особенно если это натуральный вариант материала, считается гипоаллергенным. Он не теряет со временем свой цвет и отличается износостойкостью. Благодаря структуре материала цвет воспринимается как многотонный и более «богатый». Как и другие тканые материалы шенилл боится когтей животных: они легко вытаскивают из плетения нити, из-за чего мебель быстро теряет презентабельный вид. Но при аккуратном использовании эта обивка прослужит 10 и более лет.

Рогожка

Рогожка представляет из себя плетеное полотно с крупными нитями. Может быть искусственной, смесовой или натуральной. Эта обивка отличается прочностью, не склонна к деформациям, сочетается с различными стилями мебели. Смесовая и натуральная ткань считается гипоаллергенной. Из минусов материала можно отметить высокую способность собирать сор и пыль благодаря пористой структуре, а также высокие риск появления «зацепок». Однако доступная цена и привлекательный вид делают ее крайне востребованной в мебельном производстве.

Определиться «заочно» с выбором ткани чаще всего бывает невозможно. Поэтому если вы решили перетянуть свой диван, лучше всего вживую посмотреть образцы и выбрать то, что нравится больше всего (и подходит по бюджету). Жителям Москвы мы можем рекомендовать обращаться за перетяжкой мебели в мебельное ателье Lab Restore https://www.lab-restore.ru. Дизайнер компании приезжает на дом с каталогом обивок: тратить время на поездки не потребуется. Пока вы будете листать каталог, дизайнер измерит диван для точного расчета расхода материала. И, конечно, подскажет, какой вариант обивки лучше будет смотреться на вашем диване с учетом модели, всего интерьера помещения, а также условий эксплуатации. Так, чтобы мебель прослужила как можно дольше!