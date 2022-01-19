Профессия манимейкер: коротко о главном

21:35 19.01.2022

Сейчас как никак актуален заработок в Интернете.

Виртуальный заработок стал еще более популярным с развитием фриланса и пандемией коронавируса, ведь большинство людей отказалось от рутинной работы в офисе, предпочитая удаленку. В связи с этим, появился ряд новых профессий, среди которых можно выделить такую профессию как манимейкер. В этой статье мы поговорим поподробнее про их вид деятельности.

Кто такие манимейкеры?

Под манимейкером подразумевается владелец бизнеса в Интернете и опирающийся на поддержку интернет-сайтов. Грубо говоря, манимейкеры – это люди, зарабатывающие на создании и продвижении собственных проектов в Интернете. Обычно такие проекты не имеют масштабный характер – это личный блог, веб-сайт на определенную тематику, форумы, канал на платформе YouTube или же группа (паблик) в социальных сетях. В большинстве случаев, манимейкер работает один, но он также может привлекать посторонних людей (фрилансеров) для выполнения различных задач – написания постов (статьи по маркетингу), структурирование новостной ленты и так далее.

С большим трудом к ряду манимейкеров можно добавить людей, которые создают свои онлайн-курсы или книги - инфобизнесмены.

Основные способы заработка маникейкера

Манимейкер может зарабатывать следующими способами:

1. Размещать контекстную рекламу – объявление или баннер. Доход получается за счет показов баннеров или кликов по рекламе;

2. Участвовать в партнерских программах;

3. Продавать ссылки. Специалистам в сфере SEO необходимо продвигать свои ресурсы. Манимейкеры пользуются этим и размещают ссылки на своих проектах, получая от этого денежную сумму ежемесячно. Стоимость размещаемой ссылки может быть разной: от одного-двух рублей до трех-четырех тысяч и больше, все зависит от уровня проекта.

Таким образом, возникает нескромный вопрос: «А сколько же зарабатывает манимейкер?». Вопрос достаточно сложный, ведь заработок зависит исключительно от популярности, востребованности, тематики и уровня проекта. Люди, владеющие раскрученными проектами, могут зарабатывать от двух тысяч долларов ежемесячно. Но чтобы добиться этого, необходимо научиться создавать проекты с хорошим контентом, а для этого требуется много времени, усилий и навыков, таких как: