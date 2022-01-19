Зачем нужна смс-активация?

Многие люди задумываются о своей безопасности в Интернете и на других виртуальных порталах.

Для того, чтобы сохранить анонимность при регистрации на веб-ресурсах, можно использовать смс активацию. В этой статье мы поговорим про смс-активацию от SMSI.VIP.

Что такое SMSI.VIP?

Это сервис, который принимает SMS сообщения на номера, которые были созданы виртуально.

Для чего нужны виртуальные номера?

С помощью виртуального номера вы можете абсолютно анонимно зарегистрироваться в социальных сетях, различных досках с объявлениями, форумах, мессенджерах и других сайтах.

Когда вам необходимо пройти несколько регистраций с получением SMS подтверждений или вы не хотите использоваться свой номер, вы можете использовать виртуальный номер для получения SMS сообщения, просто взяв его в аренду. Виртуальная SMS активация позволяет вам не оформлять новую SIM карту для получения подтверждений каждый раз при регистрации в различных мессенджерах, соцсетях и на сайтах. С помощью SMSI.VIP вы сможете получать SMS не используя смартфон. Для того чтобы получить сообщение, например, для подтверждения электронной почты, вам достаточно быть подключённым к сети Интернет и использовать данный сервис. Обработка данных SMSI.VIP производится специалистами в разных странах и городах, поэтому работа службы отличается качественностью и оперативностью выполнения.

Плюсы использования SMSI.VIP сервиса:

1) SMS принимаются в любое время, двадцать четыре часа в сутки;
2) Сервис имеет обширную базу операторов из разных стран;
3) Оплата может производится разными способами, с помощью самых известных платежных систем;
4) Нет необходимости взаимодействия с физической SIM картой;
5) Сервис предоставляет индивидуальные номера;
6) Регистрация за пару минут – быстро и просто;
7) Невысокая цена за качественные услуги;
8) Вы можете использовать автоматизацию через API интерфейс;
9) Возможность бесплатного получения дополнительных SMS для одной активации.

С чего начинается работа с сервисом?

1) Регистрация нового пользователя, необходимо создать и авторизовать свой аккаунт в системе сервиса
2) Необходимо пополнить свой баланс, а затем подобрать подходящую вам услугу
3) Получить необходимые вам SMS сообщения  

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