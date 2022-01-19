Основные преимущества доставки продуктов на дом из интернет-магазина

22:20 19.01.2022

Устали от длительных очередей и столпотворений возле продуктовых полок и витрин?

Не нравится тратить время на пополнение запасов холодильника? Решение есть! Интернет-магазин zakaz.ua предлагает совершать покупки онлайн с доставкой на дом, в офис или в любое другое место.

На сайте представлен огромный ассортимент товаров. Можно выбрать конкретный магазин, из которого будут привезены продукты. Достаточно зайти на платформу Заказ и без лишних сложностей выбрать всё, что вам необходимо. Возле каждого продукта можно увидеть его фото, цену, подробное описание, которое включает в себя производителя, объем/вес, состав, сроки хранения и много другой полезной информации.

Сотрудники, которые занимаются сбором заказа, внимательно проверяют сроки годности, выбирают лучший товар по самой доступной стоимости, аккуратно относятся к приобретенным единицам.

Купить продукты в режиме онлайн удобно не только из-за экономии времени, а также по такому ряду причин, как:

удобный и визуально приятный интерфейс сайта;

наличие раздела “Помощь”, в котором указана вся необходимая потребителю информация;

совершать покупки можно круглосуточно;

возможность оставить комментарий для сборщика;

вам не нужно будет долго искать определенный товар, так как в каталоге есть выбор параметров (магазин, категория товара), который сузит круг поиска (правда же, удобнее, чем ходить между витринами, надеясь побыстрее увидеть нужное);

при получении своих продуктов вы можете отказаться от любого из них, учитывая нормы Закона Украины “О защите прав потребителей” (в разделе “Помощь” есть ссылка на данный закон).

Также отдел логистики позаботится о том, чтобы вам доставили заказ кратчайшим путем и вовремя. Заранее вы получаете СМС с перечнем и стоимостью продуктов, а при передаче покупок – фискальный чек. Оплата доступна наличным и безналичным расчетом, банковской картой.

Доставка товаров в офис по Киеву

Заказать можно не только отдельные продукты, но и готовую кулинарию. Удобно для тех, кто не знает, где купить обед в офис в Киеве, или как подготовиться к важной рабочей встрече, корпоративу, на которых нужно будет накормить гостей и сотрудников. Использование онлайн точек продажи позволит не загружать сотрудников лишней работой и упростит организацию таких мероприятий.

Доставка осуществляется не только по Киеву, но и по всей Украине. Отправка в другие города осуществляется посредством “Новой почты”. Это отличная возможность порадовать других на расстоянии. Для максимального удобства следует применять специальное приложения Zakaz для телефона. Цените свое время, выбирайте комфорт и удобство, заказывайте продукты в интернет-магазине с доставкой в любую точку страны.