Особенности ухода за кошкой: читайте интересную статью на нашем сайте

22:25 19.01.2022

Присутствие кошки в семье делает обстановку в доме более уютной, доброжелательной.

Присутствие кошки в семье делает обстановку в доме более уютной, доброжелательной. Красивая и ухоженная кошка – результат постоянной заботы и внимания со стороны ее владельцев.



Основные принципы ухода за кошками сводятся к соблюдению правил:



- гигиены;

- питания;

- развития и воспитания;

- ухода;

- лечения.

Гигиена кошки



Гигиена животного предусматривает оборудование места и приобретение инвентаря для осуществления естественных потребностей.

Лоток необходимо установить в укромном месте. Кошка не любит суеты, поэтому оживленный перекресток в квартире ей не подойдет. Однако, туалет должен быть доступен для ежедневной уборки. Лоток рекомендуется выбирать по размеру кошки: по мере взросления животного необходимо увеличивать размер лотка.

Наполнители для туалетов производители предлагают различных ценовых категорий и состава: древесные, комкующиеся, силикагелевые. Каждый хозяин подбирает наполнитель по нраву кошки. Некоторые представители кошачьей породы предпочитают древесные наполнители; другие обходятся резаной бумагой. Наполнители, как и другие товары для живоных можно купить в зоомагазинах https://zoozavr.detmir.ru/.

Присутствие кошки в семье делает обстановку в доме более уютной, доброжелательной. Красивая и ухоженная кошка – результат постоянной заботы и внимания со стороны ее владельцев.

Основные принципы ухода за кошками сводятся к соблюдению правил:

- гигиены;

- питания;

- развития и воспитания;

- ухода;

- лечения.

Гигиена кошки



Гигиена животного предусматривает оборудование места и приобретение инвентаря для осуществления естественных потребностей.

Лоток необходимо установить в укромном месте. Кошка не любит суеты, поэтому оживленный перекресток в квартире ей не подойдет. Однако, туалет должен быть доступен для ежедневной уборки. Лоток рекомендуется выбирать по размеру кошки: по мере взросления животного необходимо увеличивать размер лотка.



Наполнители для туалетов производители предлагают различных ценовых категорий и состава: древесные, комкующиеся, силикагелевые. Каждый хозяин подбирает наполнитель по нраву кошки. Некоторые представители кошачьей породы предпочитают древесные наполнители; другие обходятся резаной бумагой. Правильный выбор места для туалета, вида наполнителя, терпение со стороны владельца обеспечат четкое соблюдение гигиенических навыков питомца.



Питание



Питание кошки зависит от возможностей и желания владельцев видеть кошку здоровой и активной. Пища со стола хозяев для кошек категорически не подходит. Ее пищеварительная система не предусматривает переваривание жирного мяса, крупных костей, бобовых. Любители натуральной еды должны помнить, что готовить для питомца надо отдельно. Мясо и рыбу запрещено давать в сыром виде. Их необходимо обдавать или заваривать кипятком. Свинина, кожица птицы не подходят для рациона кошек.

Полезны нежирные кисломолочные продукты, злаки, овсяная и пшенная каша. Кошка, имеющая свободный доступ на улицу, восполняет нехватку витаминов употреблением растений. Питомцы, живущие исключительно в квартире, должны получать витамины в овощах, комплексных витаминных препаратах.

Сухие и влажные корма представлены бюджетными и элитными наименованиями. Корма премиум–класса имеют высококачественный состав, однако, в стоимость часто входит наценка за товарный знак производителя. Пищевая продукция для кошек представлена кормами:

- для котят до 1 года;

- взрослых кошек;

- стерилизованных и кастрированных;

- беременных и кормящих.

Существуют препараты заменителя кошачьего молока, заменителя кошачьего молока. Специализированные корма для котят, беременных кошек отличаются повышенным содержанием витаминов, микроэлементов, белков. Кастрированным животным предлагается продукция с составом, препятствующим развитию мочекаменной болезни.

Кошкам не требуется обильное питье. Однако, у них должен быть свободный доступ к свежей воде. Ее необходимо менять ежедневно.

Воспитание и развитие

Воспитание кошки включает в себя приобретение навыков «домашнего» поведения. Кошка должна знать место для сна, для заточки когтей. Это не должны быть предметы мебели, обои. Владельцу необходимо позаботиться о приобретении когтеточки. Место для лежанки выбирает кошка. Обследовав владения, она находит для себя тот угол, в котором ей комфортно. Задачей хозяев остается только обустроить его лежанкой. Как правило, кошки предпочитают теплые, без сквозняков, возвышенные места.

Эволюционный процесс мало изменил наклонности кошки – она считается животным независимым и упрямым. Однако, общение с человеком для нее необходимо. Не стоит отмахиваться от контактов с питомцем. С кошкой нужно играть, разговаривать. Помимо общения с человеком, ей необходимы игрушки. С ними она будет реализовывать свои охотничьи инстинкты. Приобретение игрушек – «дразнилок», плюшевых мышей компенсирует недостаток подвижности кошки, живущей в замкнутом пространстве. Игры с человеком, индивидуальные игры расширяют кругозор животного, укрепляют его нервную систему.

Уход за кошками

Уход за кошками предполагает процедуры, которые животное самостоятельно проводить не может. В естественной среде она не нуждается в вычесывании, обработке ушей, купании, стрижке когтей. Подобные манипуляции призваны обезопасить человека от возможных инфекционных заболеваний кошек, заражения паразитами.



Расчесывание

Уход за шерстью предполагает регулярное расчесывание. Эта процедура помогает не только избавить кошку от лишней шерсти, но и оказывает массажное действие. К расчесыванию надо приучать кошку с раннего возраста, тогда процедура будет приносить ей не только пользу, но и удовольствие.

Обработка глаз, ушей

Глаза, уши необходимо проверять на наличие нагноений, корочек. Регулярная обработка ушных раковин, век обезопасит кошку от паразитов, глазных заболеваний. Обработка проводится ватными дисками, палочками. Для обработки здоровой кошки можно использовать кипяченую воду.

Стрижка ногтей

Стрижку ногтей легко проводить самостоятельно специальными ножницами. Глубина подрезки не должна составлять более 2 – 3 мм.

Купание

Частота купания зависит от породы и образа жизни животного. Комнатная кошка не нуждается в частых водных процедурах. Короткошерстные, элитные питомцы требуют большего внимания и ухода.

Профилактика глистов

Обязательным условием содержания кошек любого образа жизни и породы является профилактика гельминтов. Заражение глистами может произойти даже у животных, не выходящих на улицу. К заболеванию следует относиться серьезно: оно опасно осложнениями в работе внутренних органов, снижением иммунитета, летальным исходом. Противогельминтные препараты рекомендуется давать регулярно, в течение всей жизни животного.

Все процедуры, манипуляции необходимо проводить аккуратно, быстро, не доставляя кошке болевых ощущений и дискомфорта. В противном случае любая обработка станет стрессом для животного и его владельца.

Лечение

Поскольку болезни кошек, как и любых животных, имеют свои особенности, лечение их самостоятельно невозможно. Для этого требуются специфические знания и навыки. При первых признаках заболевания необходимо обратиться к ветеринару. Специалист проведет диагностику, назначит лечение.

При всей кажущейся независимости, кошка является беззащитным существом. Задача человека, взявшего ответственность по уходу за кошкой, сделать ее членом своей семьи, а ее короткую жизнь – комфортной и счастливой.

Правильный выбор места для туалета, вида наполнителя, терпение со стороны владельца обеспечат четкое соблюдение гигиенических навыков питомца.

Питание

Питание кошки зависит от возможностей и желания владельцев видеть кошку здоровой и активной. Пища со стола хозяев для кошек категорически не подходит. Ее пищеварительная система не предусматривает переваривание жирного мяса, крупных костей, бобовых. Любители натуральной еды должны помнить, что готовить для питомца надо отдельно. Мясо и рыбу запрещено давать в сыром виде. Их необходимо обдавать или заваривать кипятком. Свинина, кожица птицы не подходят для рациона кошек.

Полезны нежирные кисломолочные продукты, злаки, овсяная и пшенная каша. Кошка, имеющая свободный доступ на улицу, восполняет нехватку витаминов употреблением растений. Питомцы, живущие исключительно в квартире, должны получать витамины в овощах, комплексных витаминных препаратах.

Сухие и влажные корма представлены бюджетными и элитными наименованиями. Корма премиум–класса имеют высококачественный состав, однако, в стоимость часто входит наценка за товарный знак производителя. Пищевая продукция для кошек представлена кормами

- для котят до 1 года;

- взрослых кошек;

- стерилизованных и кастрированных;

- беременных и кормящих.

Существуют препараты заменителя кошачьего молока, заменителя кошачьего молока. Специализированные корма для котят, беременных кошек отличаются повышенным содержанием витаминов, микроэлементов, белков. Кастрированным животным предлагается продукция с составом, препятствующим развитию мочекаменной болезни.

Кошкам не требуется обильное питье. Однако, у них должен быть свободный доступ к свежей воде. Ее необходимо менять ежедневно.

Воспитание и развитие

Воспитание кошки включает в себя приобретение навыков «домашнего» поведения. Кошка должна знать место для сна, для заточки когтей. Это не должны быть предметы мебели, обои. Владельцу необходимо позаботиться о приобретении когтеточки. Место для лежанки выбирает кошка. Обследовав владения, она находит для себя тот угол, в котором ей комфортно. Задачей хозяев остается только обустроить его лежанкой. Как правило, кошки предпочитают теплые, без сквозняков, возвышенные места.

Эволюционный процесс мало изменил наклонности кошки – она считается животным независимым и упрямым. Однако, общение с человеком для нее необходимо. Не стоит отмахиваться от контактов с питомцем. С кошкой нужно играть, разговаривать. Помимо общения с человеком, ей необходимы игрушки. С ними она будет реализовывать свои охотничьи инстинкты. Приобретение игрушек – «дразнилок», плюшевых мышей компенсирует недостаток подвижности кошки, живущей в замкнутом пространстве. Игры с человеком, индивидуальные игры расширяют кругозор животного, укрепляют его нервную систему.

Уход за кошками

Уход за кошками предполагает процедуры, которые животное самостоятельно проводить не может. В естественной среде она не нуждается в вычесывании, обработке ушей, купании, стрижке когтей. Подобные манипуляции призваны обезопасить человека от возможных инфекционных заболеваний кошек, заражения паразитами.

Расчесывание

Уход за шерстью предполагает регулярное расчесывание. Эта процедура помогает не только избавить кошку от лишней шерсти, но и оказывает массажное действие. К расчесыванию надо приучать кошку с раннего возраста, тогда процедура будет приносить ей не только пользу, но и удовольствие.

Обработка глаз, ушей

Глаза, уши необходимо проверять на наличие нагноений, корочек. Регулярная обработка ушных раковин, век обезопасит кошку от паразитов, глазных заболеваний. Обработка проводится ватными дисками, палочками. Для обработки здоровой кошки можно использовать кипяченую воду.

Стрижка ногтей

Стрижку ногтей легко проводить самостоятельно специальными ножницами. Глубина подрезки не должна составлять более 2 – 3 мм.

Купание

Частота купания зависит от породы и образа жизни животного. Комнатная кошка не нуждается в частых водных процедурах. Короткошерстные, элитные питомцы требуют большего внимания и ухода.

Профилактика глистов



Обязательным условием содержания кошек любого образа жизни и породы является профилактика гельминтов. Заражение глистами может произойти даже у животных, не выходящих на улицу. К заболеванию следует относиться серьезно: оно опасно осложнениями в работе внутренних органов, снижением иммунитета, летальным исходом. Противогельминтные препараты рекомендуется давать регулярно, в течение всей жизни животного.

Все процедуры, манипуляции необходимо проводить аккуратно, быстро, не доставляя кошке болевых ощущений и дискомфорта. В противном случае любая обработка станет стрессом для животного и его владельца.

Лечение

Поскольку болезни кошек, как и любых животных, имеют свои особенности, лечение их самостоятельно невозможно. Для этого требуются специфические знания и навыки. Покупать препараты надо в ветаптеках https://zoozavr.detmir.ru/catalog/index/name/vetapteka/. При первых признаках заболевания необходимо обратиться к ветеринару. Специалист проведет диагностику, назначит лечение.

При всей кажущейся независимости, кошка является беззащитным существом. Задача человека, взявшего ответственность по уходу за кошкой, сделать ее членом своей семьи, а ее короткую жизнь – комфортной и счастливой.