Отзыв про группу МИП: как «выбить» из государства свои деньги!

00:38 22.01.2022

Сейчас все стали настолько грамотные, что при любых правовых неприятностях начинают сразу думать об адвокате.

Я не стал исключением и буквально перевернул весь Интернет, желая найти грамотных адвокатов и хорошие о них отзывы. Группа МИП выпадала в поиске наравне со всеми. Но только про МИП отзывы подтверждались реальными ссылками на дела, которые им удалось выиграть. Прежде, чем остановить свой выбор на этой компании, я изучил и отзывы, и направления, по которым работают юристы МИП. И то, и другое вдохновляло.

Ситуация у меня была такая. При выполнении работ по муниципальному контракту исполнителем (мной) была допущена легкая, формальная просрочка исполнения обязательств. При принятии работ, качество которых не вызвало ни замечаний, ни нареканий, заказчик удержал больше 20 % от общей цены контракта в качестве неустойки. Размер неустойки – несколько миллионов рублей.

Для меня это серьезная сумма. И я не считал, что за небольшую просрочку, в которой была и вина заказчика, стоило меня штрафовать на такие огромные деньги. Тем более, что сама моя работа получила только превосходные отзывы. Адвокаты МИП, изучив дело, согласились с моей позицией. К разработке концепции защиты привлекались сразу несколько сотрудников Юридической группы МИП. Они собрали доказательства того, что заказчик просто злоупотребил своим доминирующим положением, а лёгкое отставание от сроков не оказало существенного значения при дальнейшей эксплуатации объекта.

Сложности делу прибавляло то, что его приходилось рассматривать в соседнем регионе, так как заказчик находился именно там. Но представители юрфирмы МИП выступали в суде в качестве моего законного представителя, и меня постоянно держали в курсе дела. В результате мы победили! Суд принял позицию по делу, изложенную юристами МИП. Отзывы о том, что работа моя не вызвала нареканий, сыграли свое дело. Судебное решение обязало муниципалитет вернуть мне 85% моих незаконно удержанных денег! Тот, конечно, пытался оспорить это решение. Но и апелляционная, и кассационная жалобы были разгромлены адвокатами юрфирмы МИП в пух и прах!

Таким образом, интернет-отзывы о юридической фирме МИП прекрасно себя оправдали, и я хочу добавить свою каплю мёда в эту подборку. Адвокаты компании учли всё: и что надо доказать ответственность неповоротливого заказчика в том, что сроки сдачи объекта оказались сдвинутыми, и что негативные последствия от этого были ничтожными.

Оставляю своё впечатление в копилке отзывов про МИП, потому что считаю это очень важным. Надо рассказывать о реальных ситуациях, чтобы предприниматели были уверены: защитить их интересы можно! Даже в деле против муниципальных или государственных заказчиков. Для меня эти деньги значили многое. Спасибо компании МИП за компетентность, профессионализм, открытость и готовность представлять мои интересы даже в таких непростых условиях!

Александр Захаров