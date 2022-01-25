02:14 25.01.2022

Уголовные дела во многих случаях требуют дополнительной проверки документов.

Одним из инструментов анализа текстовых источников является почерковедческая экспертиза. В этой статье мы поговорим про данную процедуру. Более подробную информацию вы сможете на сайте https://expertne.ru/catalog/pocherkovedcheskaya_expertiza/.

Что такое почерковедческая экспертиза?

Под почерковедческой экспертизой подразумевается процедура, устанавливающая автора рукописного документа. Также экспертиза такого типа нужна для проверки подлинности подписи.

Зачем проводится почерковедческая экспертиза?

Почерковедческая экспертиза проводится при исследовании правовых дел – уголовных и гражданских. Ее могут назначить как следователи, так и одна из сторон конфликта.

Случаи, когда проводится проверка подлинности документации:

1. Наследственные дела. Это касается правонарушений, в которых фигурирует подделка завещания. Могут потребовать ее как третьи лица, так и родные;

2. Корпоративные мошенничества. В этом случае, проводится проверка для выявления лица, участвующего в подделке документа или подписи;

3. Семейные дела, а именно – подделка документа о разводе. Подделываются такого типа документы тогда, когда одна из сторон не желает делить нажитое имущество или желает оставить его себе;

4. Подделывание договоров: при оформлении займов, дарений, кредитов, поручительств и так далее;

5. Поступление человеку писем с угрозами – в этой ситуации почерковедческая экспертиза проводится для выявления лица, угрожающему в факсимильном письме;

6. При наличии подозреваемого, чтобы доказать его виновность или невиновность.

Сфера деятельности данной экспертизы

Экспертиза почерка:

1. Определяет автора текста, написанного от руки;

2. Определяет кем был документ подписан;

3. Определяет количество людей, которые составляли рукописный текст.

Благодаря этому, можно получить такие данные:

1. Авторство текста и подписи (только в случае, когда на руках имеются образцы для сравнительного анализа;

2. Психологическое состояние, в котором автор подписывал или писал документ (в состоянии аффекта, стресса, болезни, стресса и так далее);

3. Подделан документ или нет;

4. Условия написания текста (обстановка, температурный режим и так далее);

5. Биометрию человека (возраст и пол).

Для того, чтобы выполнить почерковедческую экспертизу, необходимо наличие почерка, рукописного текста, краткой записки. При сравнительном анализе и выявлении авторства, нужно иметь несколько образцов этих элементов.

