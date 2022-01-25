21:09 25.01.2022

В республике Беларусь существует программа, по которой каждая многодетная семья имеет возможность получения дополнительной материальной помощи.

По состоянию на 2022 год, программа семейного капитала продолжает действовать, и воспользоваться ей может семья, в которой есть трое детей и более. В этой статье мы подробнее поговорим про получение семейного капитала.

Семейный капитал распространяется на те семьи, в которых есть дети, не достигшие совершенолетия (18 лет). При этом, регулирует выдачу денежных средств белорусское законодательство. Как уверяют власти, семейный капитал смогут получить семьи до 31 декабря 2024 года.

Законы, регулирующие семейный капитал

Выдача семейного капитала регулируется Указом Президента 345 от 18 сентября 2019 года. При этом, поддержка многодетных семей рассчитывается сроком на пять лет. После 31 декабря 2024 года, программа может быть либо пересмотрена, либо дополнена.

Что такое семейный капитал?

Под семейным капиталом подразумевается выдача безналичных денежных средств, которые перечисляются государством многодетным семьям. Зачисление производится на специальный открытый банковский счет – в государственный банк, название которого ОАО «АСБ «Беларусбанк». Благодаря сотрудничеству с этим банком, государство производит контроль по суммам денежных переводом и следит за тем, на какие нужны были потрачены деньги со счета.

Лечение за счет семейного капитала

По данной программе, можно получить пособие на лечение. Попадают под эту программу следующие лица:

1. Человек должен являться гражданином Республики Беларусь. При этом, необходимо учитывать, что программа не распространяется на иностранцев, которые временно проживают на территории РБ.

2. Получить пособие могут полные и неполные семьи;

3. В случае, если пособие хочет получить интернациональная семья, то один из родителей должен являться гражданином Беларуси.

