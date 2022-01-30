Польза промокодов

20:14 30.01.2022

Выгодные покупки – это, несомненно, то, что мотивирует потенциальных покупателей на шоппинг.

При этом, магазины для привлечения клиентов, используют большое количество маркетинговых инструментов, таких как, например, прокомоды. Это касается и сетевых магазинов: нередко на различных платформах вы сможете заметить, например, промокоды МВидео, промокоды Буквоеда и так далее. Эта статья будет посвящена экономии с помощью промокодов.

Промокод – это

Чтобы иметь полноценную картину об экономии с помощью промокодов, нужно дать определение этому понятию. Итак, промокод – это буквенная или цифровая комбинация, благодаря которой покупатель может купить товар по другой, «особой» цене, грубо говоря, со скидкой. Прокомоды могут выглядеть как случайный набор символов – v5612fhy645hfemne3, а могут нести смысловую нагрузку – обозначать начало сезона или быть в честь человека, от чьего имени рекламируется товар – SUMMER2021, KONONOVA1 и так далее.

Как правило, промокод человек может получить бесплатно. Естественно, это выгодно компаниям, ведь за счет них привлекаются потенциальные клиенты и не забываются постоянные. Промокоды зачастую можно активировать только при определенном выполненном условии – например, если совершить покупки от N-ой суммы.

Отличия промокодов от купона на скидку

На самом деле, промокоды и купоны практически ничем друг от друга не отличаются, только промокодами можно пользоваться при онлайн-шоппинге, а купоны действуют в основном только при шоппинге в реальном режиме.

Зачем нужны промокоды

Существует ряд определенных задач, которые успешно выполняют промокоды:

1. Экономия на покупках. Промокод можно использовать в момент оплаты;

2. Универсальность. С помощью промокодов можно приобрести не только физическую продукцию (одежду, хозяйственные товары, мебель, технику), но и некоторые услуги – купить билеты, оплатить проезд, бронь отеля и атк далее;

3. Промокоды являются выгодным инструментов для магазинов, так как они способствуют привлечению новых клиентов;

4. Промокоды ограничены по времени – это мотивация для покупателя быстрее купить товары.

