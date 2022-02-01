Сине-зеленая плитка: чирок, бирюза, аква

21:42 1.02.2022

Сильное желание соединиться с природой привело к тому, что в последнее время в интерьере появились земные тона, а также цвета, текстуры и дизайны, вдохновленные водой.

Новые сине-зеленые оттенки развились из биофильной палитры, чтобы создать уникальные вариации от ярко-бирюзового до нежно-голубого, стильного бирюзового и царственного павлиньего оттенка.

Цвета сине-зеленой группы

Сине-зеленые оттенки относятся к голубому семейству цветов; голубой находится посередине между синим и зеленым на цветовой палитре.

Семейство голубых содержит многочисленные сине-зеленые оттенки. В целом, сине-зеленая плитка хорошо сочетается с нейтральными цветами, такими как белый и серый, является идеальным дополнением для красных и оранжевых цветов и может использоваться практически где угодно (хотя ванные комнаты, похоже, являются фаворитом).

Чтобы получить представление о различных настроениях, которые может создать голубое семейство, давайте взглянем на некоторые из самых популярных вариантов сине-зеленой плитки.

Плитка цвета чирок

Чирок — это, пожалуй, первый цвет, который приходит на ум, когда вы думаете о сине-зеленых оттенках, а также это актуальная тенденция в декоре интерьера.

Чирок — отличный выбор, если вы хотите одновременно наполнить свое пространство энергией и оптимизмом, а также чувством спокойствия. Несомненно, чтобы сделать ваше пространство стильным и уникальным, бирюзовая плитка идеально подходит для характерной стены или фартука.

Бирюзовый оттенок в плитке

Бирюза немного светлее чирока и в ней больше зеленого.

Бирюзовая плитка способна создавать смелый или даже экзотический эффект в дизайне интерьера, а также вызывать успокаивающие эффекты природы. Мы видим много бирюзовой плитки в ванных комнатах и помещениях с пляжным декором.

Аква плитка

Аква — это светло-голубой цвет с оттенком зеленого и самый успокаивающий оттенок из семейства голубых.

Аква создает ощущение эмоционального исцеления и защиты и вызывает в воображении образы океана и неба. Что может быть лучше для аква-плитки, чем место, где вы хотите расслабиться, например душ?

Идеи сине-зеленой плитки

Теперь, когда вы знакомы с различными вариантами сине-зеленой плитки, вот некоторые из наших любимых инсталляций из Instagram.

Бирюзовая плитка

Тонкий вид рептилии придает этому бирюзовому фартуку экзотический вид. Кроме того, можем ли мы согласиться с тем, что золотая фурнитура — прекрасный компаньон для ванных комнат, выложенных бирюзовой плиткой?

Бирюзовая плитка для ванной

Благодаря насыщенному бирюзовому цвету в этой прямоугольной сетке нет ничего скучного. Простота и лаконичность дизайна в сочетании с современными произведениями искусства и освещением придают ванной комнате современный вид.

Бирюзовая плитка метро

Всеми любимый рисунок плитки отлично смотрится в любом цвете, включая бирюзовый. Укладка этой бирюзовой плитки метро вертикально создает еще более уникальный вид.

Бирюзовая плитка для ванной

Отдохните вдали от шума и суеты города, наслаждаясь видом на горизонт. Разноцветная бирюзовая плитка в сочетании с винтажной золотой фурнитурой и современным рисунком пола придают этой ванной комнате ретро и современность.

Бирюзовая плитка для фартука

«V» очень, очень необычен — по крайней мере, это случай с этой матовой бирюзовой плиткой на фартуке! Нам нравится, как форма ромбовидной плитки и дизайн «V» дополняют друг друга, и, конечно же, нам нравится цвет.

Бирюзовая плитка метро

Искупаться в море? Вот что вызывает в воображении эта бирюзовая плитка метро: глянцевая и неровная поверхность напоминает рябь воды.

Сине-зеленая плитка в изобилии

Теперь вы знаете, что мы имеем в виду, когда говорим, что для каждого найдется идеальный сине-зеленый дизайн плитки.

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