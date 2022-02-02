Фотограф - многогранная профессия

Фотограф – это многогранная профессия.

Кто-то занимается дикой природой, фотографирует зверей, пейзажи т.п. Другие фотографы заняты свадебными фотографиями. Изначально фотографов делили только на любителей и профессионалов: первые делают фотографии в качестве хобби, а профессионалы с большим опытом и знаниями получают доход от этой работы.

Разновидности

Всех фотографов можно условно разделить на 5 категорий - по жанрам, в которых они в основном работают. Рассмотрим вкратце каждую из этих категорий.

Студийный фотограф

Помимо заказной фотосессии в студиях, услуги фотографов данной категории просто незаменимы при подготовке важных документов. Он делает снимки на паспорта и прочие серьезные бумаги. В распоряжении мастера находится профессиональное оборудование для четких снимков в замкнутом пространстве. А студия оборудована тематическими декорациями.

Репортажный фотограф

Это ответственная работа, требующая сноровки. Такой специалист должен быть готов на многое ради редкого кадра. Они делают снимки для новостных каналов, газет, личных блогов и т.п. Репортажные фотографы знакомят общество с событиями, показывают, что происходит в мире. Кто-то занят только политическими и экономическими темами. Другие пытаются сделать скандальные фото знаменитых людей. Работа не простая. Приходится часто сталкиваться с критикой людей.

Фотографы-анималисты

Это люди, которые отправляются в дикую природу и снимают зверей в естественной среде обитания. В своём роде, это охота, требующая терпения, физической подготовки, выдержки. А объектив напоминает ружьё. Только во время съёмки никто не пострадает. А мы сможем увидеть зверьков в самых неожиданных ракурсах.

Стоковый фотограф

Задача данного специалиста – это маркетинг. Он делает снимки различных товаров и предпринимателей. Снимки используются в рекламных целях. Зачастую снимки редактируются до неузнаваемости. Многие фотографы начинали именно с этой сферы.

Арт-фотограф

Это как художник, только камера вместо карандаша. Они замечают прекрасные и интересные картины там, где их не видят другие. Создают экспозиции, проводят художественную съёмку. Используются помощники для создания красивого кадра. В роли объекта съёмки выступает экспозиция, предмет или человек. Некоторые фотографии выставляются на аукционы. Работа фотографа может оцениваться в несколько тысяч долларов.

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