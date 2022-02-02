Dolce & Gabbana отказались от натурального меха в своих коллекциях

10:50 2.02.2022

Модный дом Dolce & Gabbana объявил об отказе использования натурального меха в своих коллекциях начиная с 2022 года, пишет Vogue Italia.

"Мы стремимся к будущему, где использование меха животных невозможно. Индустрия моды несет важную социальную ответственность, которую она должна выполнять, продвигать и поощрять", - отметили в Модном доме, добавиви, что планируют интегрировать инновационные материалы и экологически чистые производственные процессы в будущие коллекции.

Подчеркивается, что знаменитые дизацнеры Доменико Дольче и Стефано Габбана не только будут использовать новые технологии для разработки экологически чистой одежды, возможно, из переработанных или перерабатываемых материалов, но и гарантировали, что сохранят работу мастеров-скорняков.

Ранее от использования животного меха в своих коллекциях отказались модные дома Armani, Gucci, Prada и Versace.