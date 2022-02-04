Выращивание ампельной клубники

20:14 4.02.2022

В последние годы популярностью у дачников садоводов пользуется ампельная клубника, которая не только декоративна, но и отличается великолепной урожайностью, позволяя экономить площадь грядок на участке.

Выращивание этой ягоды не отличается сложностью, необходимо лишь подобрать качественные сортовые саженцы и в последующем обеспечить посадкам соответствующий уход.

Питомник клубники со своим большим ассортиментом позволит выбрать любой сорт ягод, даже самых редких.

Часто дачникам на небольших по площади участках сложно реализовать все свои задумки, в огороде подчас невозможно посадить те или иные садовые культуры, в итоге приходится постоянно чем-то жертвовать, отдавая предпочтение лишь отдельным овощам и фруктам. Проблемы рационального использования доступной площади огорода можно решить путем обустройства вертикальных грядок и, в частности, выбором клубники ампельных видов. Такие растения чрезвычайно декоративны, образуя в саду густые зеленые заросли.

Преимущества вьющихся сортов

На сегодняшний день вьющиеся сорта клубники стали альтернативой для традиционных насаждений, что объясняется не только некоторым упрощением ухода за посадками, но и возможностью сэкономить свободную площадь участка.

К преимуществам ампельных сортов клубники относят следующее:

не требуется выполнять прополку грядок;

ягоды не гниют на земле, что упрощает уход за растениями;

существенно упрощён сбор урожая и полив растений;

решается вопрос с сорняками;

ягоды меньше подвержены различным вредителям;

вертикальные клубничные грядки отличаются декоративностью.

Если же говорить о недостатках урожайной вьющейся клубники, в первую очередь нужно отметить необходимость частых подкормок, что требуется растениям для активного роста. В вертикальных емкостях зимой почва быстро промерзает, поэтому нужно с наступлением первых холодов такую плантацию переместить в тёплое место, например, в подвал или погреб. Грунт потребует частого полива, в идеале такая работа проводится каждые 3-4 дня.

Особенности выращивания вьющейся клубники

Существует множество вариантов посадки ампельной клубники, в том числе в горшках и вазонах. Разрастаясь, растения начинают свисать вниз, украшая приусадебный участок, в особенности в период цветения и активного плодоношения. Используемая ёмкость должна быть достаточно глубокой с любым объемом. В нижней части выполняются небольшие отверстия для воды, что предупреждает застой влаги.