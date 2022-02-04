Wildberries - маркетплейс завоевавший наши сердца
Интернет-сервис создан в 2003 году, постепенно он вышел на рынки СНГ, а его годовой оборот сегодня превышает 118 млрд. р. На торговой площадке собраны магазины, производители и дистрибьюторы буквально с продукцией на любой вкус. Площадка гарантирует быструю и бесплатную доставку, регулярно проводит распродажи.
Что можно найти на Wildberries?
Компания объединяет продавцов из России и зарубежья. Товары поставляются от производителей и дистрибьюторов, хранятся на складах Wildberries для организации оперативной доставки клиентам. Заказы оформляются через интернет, оплачиваются в рублях, а забрать покупки можно самостоятельно в пунктах выдачи или оформить адресную доставку. Средний срок доставки составляет от 1 до 10 дней, более 80% заказов привозят уже на следующие сутки после оформления.
Маркетплейс предлагает огромный выбор продукции по разным категориям:
- одежда и обувь;
- мебель;
- бытовая и цифровая техника;
- товары для дома и быта;
- косметика, парфюмерия;
- продукцию для животных;
- ювелирные изделия, аксессуары;
- автоаксессуары и принадлежности;
- авиабилеты;
- продукты питания;
- БАДЫ, медикаменты.
C Wildberries вы можете заказать все необходимое для дома, хобби, гардероба. Разнообразие каталога достигается посредством подключения к маркетплейсу тысяч производителей, брендов, магазинов и частных продавцов. Ассортимент регулярно расширяется за счет регистрации новых компаний с собственной продукцией.
Как сэкономить на заказе?
Многие клиенты ценят сервис Wildberries за возможность очень выгодных и бюджетных покупок. Основные акции маркетплейса:
- Скидочные промокоды распространяются в социальных сетях компании и через партнеров таких как Бонкод. Промокод нужно ввести в соответствующее поле в форме оформления заказа, а некоторые из них срабатывают автоматически, если подключены продавцом.
- Персональные скидки. Снижение стоимости всей продукции из каталога через накопительную программу. Размер бонуса зависит от общей суммы заказов зарегистрированного покупателя и отследить его можно в личном кабинете.
- Сезонные и праздничные спецпредложения. Сервис устраивает грандиозные Sale-ивенты к международным и российским праздникам, «Черной пятнице» и другим ярким событиям. Отследить тематическую выгоду можно по специальным маркерам в каталоге.
- Скидки от магазинов. Продавцы на площадке самостоятельно управляют ценами на продукцию и часто устраивают собственные распродажи.
На Wildberries представлены миллионы товаров и десятки тысяч акций, которые точно придутся по душе любому пользователю. Отслеживайте спецпредложения, бонусы и скидки прямо на своем устройстве и совершайте выгодные покупки, не выходя из дома!
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