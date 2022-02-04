Wildberries - маркетплейс завоевавший наши сердца

Wildberries – возможно самый известный маркетплейс в России.

Интернет-сервис создан в 2003 году, постепенно он вышел на рынки СНГ, а его годовой оборот сегодня превышает 118 млрд. р. На торговой площадке собраны магазины, производители и дистрибьюторы буквально с продукцией на любой вкус. Площадка гарантирует быструю и бесплатную доставку, регулярно проводит распродажи.

Что можно найти на Wildberries?

Компания объединяет продавцов из России и зарубежья. Товары поставляются от производителей и дистрибьюторов, хранятся на складах Wildberries для организации оперативной доставки клиентам. Заказы оформляются через интернет, оплачиваются в рублях, а забрать покупки можно самостоятельно в пунктах выдачи или оформить адресную доставку. Средний срок доставки составляет от 1 до 10 дней, более 80% заказов привозят уже на следующие сутки после оформления.

Маркетплейс предлагает огромный выбор продукции по разным категориям:

  • одежда и обувь;
  • мебель;
  • бытовая и цифровая техника;
  • товары для дома и быта;
  • косметика, парфюмерия;
  • продукцию для животных;
  • ювелирные изделия, аксессуары;
  • автоаксессуары и принадлежности;
  • авиабилеты;
  • продукты питания;
  • БАДЫ, медикаменты.

C Wildberries вы можете заказать все необходимое для дома, хобби, гардероба. Разнообразие каталога достигается посредством подключения к маркетплейсу тысяч производителей, брендов, магазинов и частных продавцов. Ассортимент регулярно расширяется за счет регистрации новых компаний с собственной продукцией.

Как сэкономить на заказе?

Многие клиенты ценят сервис Wildberries за возможность очень выгодных и бюджетных покупок. Основные акции маркетплейса:

  • Скидочные промокоды распространяются в социальных сетях компании и через партнеров таких как Бонкод. Промокод нужно ввести в соответствующее поле в форме оформления заказа, а некоторые из них срабатывают автоматически, если подключены продавцом.
  • Персональные скидки. Снижение стоимости всей продукции из каталога через накопительную программу. Размер бонуса зависит от общей суммы заказов зарегистрированного покупателя и отследить его можно в личном кабинете.
  • Сезонные и праздничные спецпредложения. Сервис устраивает грандиозные Sale-ивенты к международным и российским праздникам, «Черной пятнице» и другим ярким событиям. Отследить тематическую выгоду можно по специальным маркерам в каталоге.
  • Скидки от магазинов. Продавцы на площадке самостоятельно управляют ценами на продукцию и часто устраивают собственные распродажи.

На Wildberries представлены миллионы товаров и десятки тысяч акций, которые точно придутся по душе любому пользователю. Отслеживайте спецпредложения, бонусы и скидки прямо на своем устройстве и совершайте выгодные покупки, не выходя из дома!

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