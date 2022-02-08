Как выбрать кроссовки: коротко о главном

15:04 8.02.2022

Раньше кроссовки считались обувью, предназначенной для спорта.

Но все изменилось, и практически у каждого человека есть пара кроссовок. По статистике продаж, кроссовки-это самая продаваемая обувь в мире, она популярна среди разных возрастов и социальных групп. Однако, мало кто понимает, как правильно выбирать кроссовки мужские. В этой статье мы поднимем этот вопрос и расскажем о важных нюансах выбора обуви такого типа.

Критерии выбора

Существует ряд основных критериев выбора кроссовок:

1. Выбирать кроссовки в зависимости от стиля в одежде -спорт, туфли-кроссовки, casual-shoes;

2. Выбирать в зависимости от размера ноги;

3. Отталкиваться от материала верха. Это может быть кожа, замша, ткань, нубук, кожзам/экокожа, комбоверх (из разных материалов одновременно);

4. Выбирать в зависимости от материала подошвы. Подошва такой обуви может быть сделана из резины, полиуретана, пены;

5. Обращать внимание на способ фиксации обуви: шнуровка, липучки и т.д;

6. Выбирать в зависимости от цветовой палитры;

7. Выбирать по бренду.

Советы по выбору кроссовок

Для того, чтобы выбрать идеальные кроссовки, нужно соблюдать несколько правил:

1. Обувь не должна вызывать дискомфорт - давить и жать. Обращайте на положение большого пальца, если он выпирает, следует поискать другую модель;

2. Должно быть удобно в районе пятки;

3. Нужно искать баланс- с одной стороны, обувь не должна давить, но и не должна болтаться на ногах.

Кроссовки на зиму: нюансы

Кроссовки – это обувь не только летняя, ее можно носить и в холодно время года, если грамотно подойти к выбору. Зимние кроссовки должны обладать следующими характеристиками:

1. Плотным непромокаемым верхом. Идеально подойдут такие материалы, как кожа, замша, нубук;

2. Толстой подошвой;

3. Утеплителем в виде байки (или других подобных материалов).

