Особенности медицинских дверей

16:13 8.02.2022

Медицинское учреждение – само словосочетание веет стерильностью, и это правильно, ведь помимо медицинских инструментов, в больничном учреждении должно быть стерильно все – предметы и детали интерьера в том числе.

В этой статье мы поговорим про медицинские двери.

Медицинская дверь в больнице

Под «медицинской дверью» в больнице подразумеваются не просто конструкции, разделяющие коридор и палаты, это еще разделение коридора и служебных кабинетов. При этом, к мед.дверям в больнице относятся и лифтовые конструкции, применяющиеся для того, чтобы транспортировать лежачих пациентов. В первую очередь, нужно отметить, что требования к медицинским дверям такого типа зависят от их эксплуатации. Но существует ряд важных характеристик, независящих от эксплуатации:

1. Прочность, ведь ежедневно в больнице находится огромное количество пациентов, постоянно совершающих какие-либо махинации с дверьями;

2. Открытость (для осуществления визуального контроля). Если необходимо устанавливать двери из стекла, оно должно быть закаленным;

3. Износостойкость, ведь пациенты не всегда следят за сохранностью собственности больницы);

4. Экологичность – особенно это относится к дверям, разделяющих коридоры и кабинеты;

5. Соблюдение норм безопасности.

6. Медицинская дверь должно легко противостоять химическому воздействию.

7. Такие двери не должны впитывать запах.

Виды медицинских дверей

Классифицировать медицинские двери можно по их материалу:

1. Пластиковые двери – легкий и бюджетный вариант. Достаточно популярный, ведь он экономически выгоден, отлично противодействует влаге и запахам. При этом, пластиковая медицинская дверь абсолютно безопасна для человека и экологии – это подтверждают различные исследования и сертификаты качества;

2. Двери из композитных материалов. Представляют собой каркасное полотно, отделанное листовыми накладками из пластика. Простая эксплуатация, монтаж, низкая стоимость.

3. SPI-двери, пожалуй, самый модернизированный вариант медицинской двери. Обладают звукоизоляционными и теплоизоляционными свойствами, дополнительно они оснащаются специальными герметизирующими элементами, повышая пожаростойкость конструкции. Дверное полотно обрабатывается специальными средствами, защищающие дверь от горения, плесени и так далее. Дополнением является приятный современный дизайн.

