Ремонт офиса под ключ: то, что нужно знать

14:31 11.02.2022

Офисное помещение – это второй дом для сотрудников.

И это утверждение не несет негативного оттенка, ведь комфортное рабочее место безусловно важно для каждого, от его состояния зависит трудоспособность человека. Поэтому необходимо бережно относится к офису и своевременно делать ремонт. В этой статье мы поговорим про ремонт офисов под ключ.

Что такое ремонт офиса под ключ?

Под ремонтом такого типа подразумеваются ремонтные работы, организованные специальными компаниями-подрядчиками, например, компанией Newstroy . Ремонт может как косметический, так и капитальный. Вам может показаться, что можно самостоятельно сделать ремонт помещения и сэкономить. Однако, это в корне неверное утверждение, особенно если вы собираетесь делать ремонт своими силами впервые. Для успешного ремонта необходимо не только понимание того, что вы хотите, но и приобретение нужных материалов, составление сметы, дизайн-проект и многое другое.

Ключевые вопросы

Как происходит составление сметы?

Ответ: в случае со сметой на ремонт офисного помещения, необходимо учитывать нужную работы с определенной ценой, цену на материалы, стоимость дополнительных услуг, которые могут быть необходимы.

Обязателен ли дизайн-проект?

Ответ: дизайн-проект дает возможность выразить и описать пожелания заказчика, в дальнейшем увидеть наглядно полученный результат. Применяются технологии 3D-моделирования. Наличие такого проекта помогает сэкономить средства и избежать неточностей в оформлении.

В каких дизайнерских стилях можно оформить офис?

Ответ:

Спроектировать офисное помещение – задача не из легких, для этого необходим тщательный анализ и понимание базовых бизнес-процессов. Для того, чтобы работоспособность сотрудников повышалась, нужно правильно оформить офис. Необязательно использовать строгие стили, которые будут выглядеть чопорно, можно добавить и креативности. Но для этого необходимо обращаться к профессиональным дизайнерам помещений. Основные дизайнерских направления для офисов следующие: