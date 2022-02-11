Топ-4 тенденции нового 2022 года в области декора и текстиля

15:01 11.02.2022

Каждый год приносит в мир декора и дизайна новые тенденции.

И для того, чтобы отдекорировать максимально стильно квартиру или комнату, необходимо быть в курсе последних новинок. В этой статье мы поговорим про тренды наступившего 2022 в области декорирования пространства и текстильного производства на примере элитного домашнего текстиля фирмы Togas.

Топ-4 тренда 2022 года

1. Natural vibes

Можно наблюдать тенденцию, что с развитием моды на экокультуру, стилистика всего натурального вплетается и в область дизайна. Натуральные материалы и оттенки природы – вот бич 2022 года. К данной цветовой палитре можно отнести следующие цвета: охра, тауп, золотистое шампанское, соломенный, песочный, небесно-голубой и темно-зеленый. Декор в экостилистике придает помещению умиротворенность, а человеку покой и гармонию с собой;

2. Анимализм. Данная тенденция сохраняется вот уже более нескольких лет и не собирается исчезать из мира моды. В текстиле мы можем наблюдать анималистические принты в виде шкур животных, такие как тигр, леопард, зебра и так далее. Почему это так популярно? Во-первых, анимализм эффектен, во-вторых, он напоминает человеку о красоте нетронутой и дикой природы;

3. Флористика. Флористическая тематика и по сей день остается одной из самых востребованных тенденций в мире текстиля и дизайна. К таким принтам можно отнеси небольшие цветы и графичные лепестки, акварельные вариации или стиль «миль флер». "Цветочный стиль" придает пространству ощущение легкости, воздушности, утонченности и нежности - навевает определенную атмосферу.

4. Символика букв и логотипов. 2021 год прославился рассыпчатыми буквами на одежде благодаря коллекции Марка Кейна, в которой хаотично на одежде повторялись контрастные лого. Как известно, модные дома создают тенденции, которые перенимаю дизайнеры интерьеров. Вы можете заметить это на примере коллекции текстиля в Togas – плед «Имоджен».

Togas – сочетание качества, творчества и утонченности

Компания Togas занимается производством и продажей изделий из текстиля и декора. История дома текстиля берет свое начало в двадцатом веке, когда молодой Илиас основал свое дело – ателье, в котором сам и работал. За несколько десятков лет из небольшого семейного дела фирма Togas превратилась в настоящий дом текстиля мирового уровня. К преимуществам можно отнести высокое качество продукции, продуманность деталей конструкции, широкую дилерскую сеть и непревзойденную клиентскую поддержку.



