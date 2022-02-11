Мифы о сухих кормах премиум-класса для кошек

19:21 11.02.2022

Сухие корма – удобный вариант кормления кошки.

В отличие от «натуралки» (натурального питания) сухой рацион не требует от заводчика времени на приготовление пищи и высчитывания калорий / баланса полезных элементов.

Сухие корма премиум-класса, по мнению ветеринаров и заводчиков, являются отличным вариантом полнорационного питания по соотношению «цена-качество». Премиальные рационы характеризуются доступной ценой, сбалансированным содержанием полезных микроэлементов и продуманной рецептурой.

Кошки – хищники, поэтому в рационе питомца обязательно должно присутствовать мясо. В состав премиальных кормов входит дегидрированное мясо птицы, говядины или рыбы, а также субпродукты (печень, сердце, легкие и т.д.). Субпродукты животным необходимы, т.к. в них повышенное содержание полезных для хищника питательных элементов. В естественной среде кошачьи не выбирают филе, они начинают есть тушу с брюшной полости и ее содержимого.

Популярные мифы о кормах премиум-класса

В состав кормов для кошек премиум-класса входят злаковые культуры (пшеница, рис, ячмень и другие злаки). В США и Европе несколько лет назад была популярна теория, что домашние кошки должны питаться так же, как и их дикие предки, т.е. только мясным рационом без примеси злаковых. На волне популярности появилось большое количество беззерновых рационов, где злаковые культуры были полностью исключены. Однако к 2022 году многие европейские и американские производитель отказываются от беззерновых линеек, т.к. высокобелковые диеты подходят далеко не всем кошкам, повышая риск развития мочекаменной болезни.

Второй распространенный миф о кормах премиум-класса – это опасность глютена. Большинство готовых рационов содержат пшеницу, которая одновременно является отличным источником энергии кошки и источником глютена. На волне истерии вокруг глютена начали появляться «безглютеновые» корма для животных. Однако глютен опасен лишь для 1% населения, для людей, болеющих целиакией. В мире кошачьих то же самое: глютен вызывает проблемы лишь у 1% домашних кошек.

Третий миф о кормах премиум-класса – об их составе. Многие считают, что для кошачьих кормов используются «рога и копыта» вместо мускульного мяса. Европейские корма производятся по рекомендациям FEDIAF (Европейской федерации производителей кормов для животных), жестко регулируются законами, связанными с производством кормов для животных и безопасностью домашних питомцев. Американские и канадские корма регулируются Американской ассоциацией Государственного контроля качества кормов AAFCO. Сухие корма, поступающие на российский рынок, регулируются и российскими ГОСТами.

К высококачественным премиальным кормам, реализующимся на российском рынке, можно отнести рационы, которые содержат ингредиенты, подходящие для питания человека. Например, производство кормов датской компании Aller Petfood на территории России осуществляется по стандартам ISO 22000 – документа, который регулирует производство питания для человека.