Почему помолвочное кольцо с бриллиантом - это то что нужно для помолвки?

19:22 11.02.2022

Что считается более прочным, чем алмаз?

Ничего, ведь это самый твердый материал. Но его твердость превращается в послушность в руках опытного ювелира, точно знающего, что нужно сделать, чтобы камень заиграл всеми своими гранями.

Идеальна огранка, шикарный дизайн, изысканная стилистика - вот основные характеристики, отличающие помолвочные кольца с бриллиантами. Сложно отыскать что-то более шикарное и великолепное для такого особенного события. Интернет бутик Укрзолото постоянно пополняет свой ассортимент крутыми новиками, но все равно фаворитом покупателей были и остаются модели из голда декорированные бриллиантами. Это никого не удивляет, так как комбинация золота и брилликов позволяет создавать настоящие шедевры, достойные королев. А какая красавица не хочет почувствовать себя королевой в такой торжественный день как помолвка. Хорошо что выбор, предложенный известными мануфактурами, неимоверно широкий и разнообразный. Причем выбрать получится образец подходящий и по вкусу и по размеру и по бюджету.

Великолепно и этим все сказано

Ювелирные изделия, при инкрустации которых используются бриллианты, считаются шедеврами не боящимися ни моды, ни времени. Высокопробный драгоценный металл идеально дополняет один из самых красивых и дорогих самоцветов. Причем диамантовые переливы выигрывают на любом фоне, так что мастера используют золото:

белое;

желтое;

красоте;

розовое.

Так же прекрасно смотрятся бриллики на фоне платины, и убедиться в этом позволяют фото изделий, представленные на выбор покупателям.

Цена – это особая тема, так как модели из золота и бриллиантов априори позиционируются как товары класса Люкс и стоят дорого. Но ювелирные мануфактуры расширяют возможности потребителей и предлагают как эксклюзивные премиальные серии, так и бюджетные коллекции. Так что выбрать вариант «по карману» не так и сложно. От чего зависит стоимость?

В первую очередь на диапазон цены влияет количество используемого драгоценного металла и количество камней (в том числе и их размеры/каратность). При формировании цены так же учитывается сложность дизайна и уникальность решения. Так как акцентом любой модели считается вставка, именно при ее создании мастера максимально изощряются, выбирая тип огранки, подбирая оттеночные вариации. Ведь есть покупатели, ценящие уникальность и неповторимость и для них создаются шикарные кольца не только с прозрачными как слеза брилликами, но и камнями черного цвета. Вряд ли такой презент оставит кого-то равнодушным.

Так что ваша вторая половинка просто не сможет ответить «нет». И правильно подобранное колечко помолвочное – это еще один способ рассказать о своих чувствах и донести их до своей второй половинки.

Интернет бутик Ukrzoloto предлагает не просто большой ассортимент, но настоящую феерию размеров, форм, дизайнов, стилей, цен. А это значит, что без покупки сайт не покинет никто.