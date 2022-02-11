Умейте забирать своё, или как взыскать задолженность по зарплате

19:25 11.02.2022

Три года назад последовал примеру многих – решил перебираться из нашего маленького городка в Москву.

У меня красный диплом экономфака, я молод, неглуп, симпатичен – почему же не завоевать этот мир?

Приехал, поселился в недорогом хостеле, немного помотался по собеседованиям в поисках работы, но в итоге устроился очень удачно, младшим экономистом в строительную компанию. За три года заметно подрос в должности, впереди маячили ещё более неплохие перспективы карьерного роста. И тут пандемия…. Квартиры продаваться не перестали, но стройки остановились. Под этим предлогом пошли задержки зарплаты, потом её стали выдавать частично, а вскоре выплаты и вовсе остановились, как те стройки. На работу ходить продолжал, но про деньги со мной там даже уже и не заговаривали….Хотя теперь я знаю, что это незаконно.

Какую ответственность несет работодатель?

согласно Трудовому кодексу, работодатель обязан выплачивать заработную плату дважды в месяц. Эти положения ТК РФ распространяются и на сотрудников, действующих на основании договора;

невыплата заработной платы трактуется как серьезное нарушение закона. Наказание за него вплоть до уголовного. Вы имеете полное право требовать её от нанимателя всеми законными методами, вплоть до подачи искового заявления, в чем вам поможет грамотный юрист.

Но что делать, если начальство продолжает тянуть, ссылаясь на собственное бедственное положение, и зарплата остается невыплаченной? В этом случае вариантов у работника не густо: пассивный и радикальный. Первый подразумевает сидеть на стуле ровно и ждать, когда невыплаченная заработная плата всё же выплатится (когда-нибудь, может быть, но это не точно). Радикальный метод имеет в виду, что работник подключит все возможные механизмы, чтобы взыскать свою невыплаченную зарплату с компании принудительно. Этот вариант чреват конфликтами с руководством и последующим увольнением по любому надуманному предлогу, так что тут придётся взвесить «за» и «против» - хотя, зачем бояться увольнения из предприятия, которое не хочет платить за твой труд?

Первые шаги для взыскания заработной платы

Чтобы взыскать невыплаченную зарплату через суд, необходимо перед подачей искового заявления:

составить, желательно при помощи грамотного юриста, письменную претензию (заявление о взыскании невыплаченной заработной платы) к руководству, распечатать её в двух экземплярах;

один экземпляр оставить у секретаря, второй зарегистрировать у него же и оставить себе. Как доказательство того, что вы пытались урегулировать вопрос о погашении долга в досудебном порядке, перед непосредственной подачи искового заявления.

Если секретарь откажется регистрировать второй экземпляр, выслать его на имя руководителя компании заказным письмом и сохранить квитанцию. Её потом нужно будет приложить к исковому заявлению.

Можно ли предпринять еще какие-то меры, пока руководство вашей компании будет сочинять ответ на вашу претензию в отведённый законом срок? Да. Вы можете вообще не выходить на смену, и это даже не будет считаться забастовкой, и уж тем более – поводом для увольнения (главное уведомить руководство письменно). Если ваши коллеги обладают достаточной долей самоуважения и поддержат вашу идею не ходить на предприятие до полной выплаты заработной платы, то пустующие места могут заставить ваше начальство лишний раз задуматься.

Наши права при невыплате заработной платы

согласно статье 142 Трудового Кодекса РФ, не выходить на работу, если задержка зарплаты составляет более 15-ти дней; чтобы воспользоваться правом приостановить выполнение своих обязанностей до погашения нанимателем невыплаченной зарплаты, уведомить нанимателя об этом в письменной форме; в полном соответствии с ТК РФ не появляться на своём рабочем месте до тех пор, пока наниматель не объявит о своей готовности погасить долг; на протяжении всего времени сохраняется средняя заработная плата; вынужденные прогулы можно совместить с подачей искового заявления, составить которое нужно после консультации с юристом.

Решение проблемы через КТС

Итак, вы остановились на радикальном способе взыскания зарплаты, и задумались, как именно лучше всего действовать. Вариантов несколько. До недавнего времени довольно распространенным считался способ взыскания через Комиссию по трудовым спорам (КТС). Обратиться в неё можно дистанционно, через интернет:

подать жалобу о взыскании невыплаченной заработной платы. Юрист трудовой инспекции подтвердит претензии;

в случае, если жалоба спровоцирует внеплановую проверку компании, дать свидетельские показания и потребовать взыскания невыплаченной платы;

предупредить, что в случае отказа вы будете готовить исковое заявление о взыскании в суд.

Недостаток этого способа заставить работодателя выплатить вам заработную плату в том, что КТС теперь практически перестают существовать. А там, где они еще остались, госинспекторы завалены жалобами и претензиями со стороны наемных сотрудников. Решения своего дела вы можете ждать неделями и даже месяцами, а стоит прозевать наступление срока давности (а это всего три месяца) – и защиты вы уже не получите. Взыскать свою заработную плату через КТС относительно быстро можно только в случае, если такая комиссия существует на вашем предприятии. А это не всегда имеет место даже на базе очень крупных промышленных холдингов.

Взыскание зарплаты через судебный приказ

Если вам удалось добыть в бухгалтерии задолжавшего вам предприятия документы, при помощи которых можно однозначно доказать факт невыплаты заработной платы, есть возможность добиться справедливости через получение судебного приказа. Судья вынесет вердикт о взыскании даже без присутствия работодателя. Правда, задолженность по зарплате не должна превышать 500 тыс. рублей, и она уже вам начислена.

Чтобы взыскать зарплату этим способом, нужно предоставить судье:

заявление;

трудовую книжку и/или договор с работодателем;

расчетную ведомость;

справку с места работы;

банковскую выписку, подтверждающие отсутствие прихода денежных средств.

Имейте ввиду: вам не подойдёт этот способ взыскания заработной платы, если вместе с ней вы хотите получить невыплаченные вам премии, больничные, отпускные, премии. Совершенно точно судья не станет выносить вердикта в вашу пользу, если вы не были официально трудоустроены или получали зарплату «вчёрную».

Взыскание заработной платы через суд

При помощи хорошего юриста составить иск о взыскании невыплаченной заработной платы и идти с этим иском в суд, а не унижать себя, стоя с протянутой рукой у порога парадного подъезда. К исковому заявлению о взыскании невыплаченной заработной платы надо приложить:

копию трудовой книжки; копию расчётного листка; расчет суммы задолженности; расчет суммы неустойки за время невыплаты зарплаты; квитанцию об уплате судебной пошлины; документы, подтверждающие оплату услуг адвоката.

Само составление искового заявления о взыскании невыплаченной заработной платы лучше доверить юристам, в портфеле которых не одно выигранное дело подобного рода. Я взыскивал свою зарплату, воспользовавшись услугами юридической группы МИП, у которых, пока шло дело, и почерпнул первичные сведения о том, сколько возможностей о взыскании невыплаченного долга оказались упущенными. Юристы МИП и помогли мне составить грамотное исковое заявление о взыскании.

И вот все закончилось, и закончилось хорошо. Теперь всё при мне – и новая работа, и заработная плата, и новые знания о своих правах, которые помогут больше не допустить подобного. А адвоката, то есть его услуги, мне тоже оплатил тот самый первый, недобросовестный работодатель. Суд его к этому обязал.