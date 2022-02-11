Умейте забирать своё, или как взыскать задолженность по зарплате
У меня красный диплом экономфака, я молод, неглуп, симпатичен – почему же не завоевать этот мир?
Приехал, поселился в недорогом хостеле, немного помотался по собеседованиям в поисках работы, но в итоге устроился очень удачно, младшим экономистом в строительную компанию. За три года заметно подрос в должности, впереди маячили ещё более неплохие перспективы карьерного роста. И тут пандемия…. Квартиры продаваться не перестали, но стройки остановились. Под этим предлогом пошли задержки зарплаты, потом её стали выдавать частично, а вскоре выплаты и вовсе остановились, как те стройки. На работу ходить продолжал, но про деньги со мной там даже уже и не заговаривали….Хотя теперь я знаю, что это незаконно.
Какую ответственность несет работодатель?
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согласно Трудовому кодексу, работодатель обязан выплачивать заработную плату дважды в месяц. Эти положения ТК РФ распространяются и на сотрудников, действующих на основании договора;
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невыплата заработной платы трактуется как серьезное нарушение закона. Наказание за него вплоть до уголовного. Вы имеете полное право требовать её от нанимателя всеми законными методами, вплоть до подачи искового заявления, в чем вам поможет грамотный юрист.
Но что делать, если начальство продолжает тянуть, ссылаясь на собственное бедственное положение, и зарплата остается невыплаченной? В этом случае вариантов у работника не густо: пассивный и радикальный. Первый подразумевает сидеть на стуле ровно и ждать, когда невыплаченная заработная плата всё же выплатится (когда-нибудь, может быть, но это не точно). Радикальный метод имеет в виду, что работник подключит все возможные механизмы, чтобы взыскать свою невыплаченную зарплату с компании принудительно. Этот вариант чреват конфликтами с руководством и последующим увольнением по любому надуманному предлогу, так что тут придётся взвесить «за» и «против» - хотя, зачем бояться увольнения из предприятия, которое не хочет платить за твой труд?
Первые шаги для взыскания заработной платы
Чтобы взыскать невыплаченную зарплату через суд, необходимо перед подачей искового заявления:
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составить, желательно при помощи грамотного юриста, письменную претензию (заявление о взыскании невыплаченной заработной платы) к руководству, распечатать её в двух экземплярах;
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один экземпляр оставить у секретаря, второй зарегистрировать у него же и оставить себе. Как доказательство того, что вы пытались урегулировать вопрос о погашении долга в досудебном порядке, перед непосредственной подачи искового заявления.
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Если секретарь откажется регистрировать второй экземпляр, выслать его на имя руководителя компании заказным письмом и сохранить квитанцию. Её потом нужно будет приложить к исковому заявлению.
Можно ли предпринять еще какие-то меры, пока руководство вашей компании будет сочинять ответ на вашу претензию в отведённый законом срок? Да. Вы можете вообще не выходить на смену, и это даже не будет считаться забастовкой, и уж тем более – поводом для увольнения (главное уведомить руководство письменно). Если ваши коллеги обладают достаточной долей самоуважения и поддержат вашу идею не ходить на предприятие до полной выплаты заработной платы, то пустующие места могут заставить ваше начальство лишний раз задуматься.
Наши права при невыплате заработной платы
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согласно статье 142 Трудового Кодекса РФ, не выходить на работу, если задержка зарплаты составляет более 15-ти дней;
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чтобы воспользоваться правом приостановить выполнение своих обязанностей до погашения нанимателем невыплаченной зарплаты, уведомить нанимателя об этом в письменной форме;
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в полном соответствии с ТК РФ не появляться на своём рабочем месте до тех пор, пока наниматель не объявит о своей готовности погасить долг;
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на протяжении всего времени сохраняется средняя заработная плата;
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вынужденные прогулы можно совместить с подачей искового заявления, составить которое нужно после консультации с юристом.
Решение проблемы через КТС
Итак, вы остановились на радикальном способе взыскания зарплаты, и задумались, как именно лучше всего действовать. Вариантов несколько. До недавнего времени довольно распространенным считался способ взыскания через Комиссию по трудовым спорам (КТС). Обратиться в неё можно дистанционно, через интернет:
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подать жалобу о взыскании невыплаченной заработной платы. Юрист трудовой инспекции подтвердит претензии;
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в случае, если жалоба спровоцирует внеплановую проверку компании, дать свидетельские показания и потребовать взыскания невыплаченной платы;
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предупредить, что в случае отказа вы будете готовить исковое заявление о взыскании в суд.
Недостаток этого способа заставить работодателя выплатить вам заработную плату в том, что КТС теперь практически перестают существовать. А там, где они еще остались, госинспекторы завалены жалобами и претензиями со стороны наемных сотрудников. Решения своего дела вы можете ждать неделями и даже месяцами, а стоит прозевать наступление срока давности (а это всего три месяца) – и защиты вы уже не получите. Взыскать свою заработную плату через КТС относительно быстро можно только в случае, если такая комиссия существует на вашем предприятии. А это не всегда имеет место даже на базе очень крупных промышленных холдингов.
Взыскание зарплаты через судебный приказ
Если вам удалось добыть в бухгалтерии задолжавшего вам предприятия документы, при помощи которых можно однозначно доказать факт невыплаты заработной платы, есть возможность добиться справедливости через получение судебного приказа. Судья вынесет вердикт о взыскании даже без присутствия работодателя. Правда, задолженность по зарплате не должна превышать 500 тыс. рублей, и она уже вам начислена.
Чтобы взыскать зарплату этим способом, нужно предоставить судье:
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заявление;
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трудовую книжку и/или договор с работодателем;
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расчетную ведомость;
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справку с места работы;
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банковскую выписку, подтверждающие отсутствие прихода денежных средств.
Имейте ввиду: вам не подойдёт этот способ взыскания заработной платы, если вместе с ней вы хотите получить невыплаченные вам премии, больничные, отпускные, премии. Совершенно точно судья не станет выносить вердикта в вашу пользу, если вы не были официально трудоустроены или получали зарплату «вчёрную».
Взыскание заработной платы через суд
При помощи хорошего юриста составить иск о взыскании невыплаченной заработной платы и идти с этим иском в суд, а не унижать себя, стоя с протянутой рукой у порога парадного подъезда. К исковому заявлению о взыскании невыплаченной заработной платы надо приложить:
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копию трудовой книжки;
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копию расчётного листка;
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расчет суммы задолженности;
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расчет суммы неустойки за время невыплаты зарплаты;
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квитанцию об уплате судебной пошлины;
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документы, подтверждающие оплату услуг адвоката.
Само составление искового заявления о взыскании невыплаченной заработной платы лучше доверить юристам, в портфеле которых не одно выигранное дело подобного рода. Я взыскивал свою зарплату, воспользовавшись услугами юридической группы МИП, у которых, пока шло дело, и почерпнул первичные сведения о том, сколько возможностей о взыскании невыплаченного долга оказались упущенными. Юристы МИП и помогли мне составить грамотное исковое заявление о взыскании.
И вот все закончилось, и закончилось хорошо. Теперь всё при мне – и новая работа, и заработная плата, и новые знания о своих правах, которые помогут больше не допустить подобного. А адвоката, то есть его услуги, мне тоже оплатил тот самый первый, недобросовестный работодатель. Суд его к этому обязал.
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