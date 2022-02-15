Когда приступать к продвижению сайта и что будет, если сделать это не вовремя?

17:12 15.02.2022

«Готовь сани летом» — в вопросе оптимизации сайтов эта поговорка точно описывает правильную стратегию действий.

На вопрос, когда приступать к продвижению сайта, SEO-специалисты уверенно отвечают: когда сайта еще нет. Почему именно так? Чтобы разобраться в этом вопросе, нужно понимать, как работает оптимизация сайта.

Работы по оптимизации сайта включают в себя следующие этапы:

Выбор стратегии продвижения: анализ конкурентов и их сайтов, сезонных факторов, количества потенциальных клиентов и других факторов, влияющих на будущую прибыль от сайта.

Сбор семантического ядра — списка поисковых запросов, которые пользователи вводят в Яндекс и Google, чтобы найти ваш товар. На этом этапе очень важно выбирать именно те формулировки, которые используют ваши клиенты (а не вы!)

Пример: допустим, вы производите мебель и уверены, что ваши будущие покупатели вводят в поисковик слова «эксклюзивная дизайнерская мебель». Но так ищут товар 5 человек в месяц. А 1000 человек вводят в поисковик запрос «заказать мебель в Москве». Если на странице вашего сайта будет только первая формулировка, к вам придет 5 покупателей, а остальные просто не увидят в поисковой выдаче ваш сайт.

Дальнейшие этапы:

Разработка простой и удобной структуры сайта на основе собранной семантики.

Написание уникальных текстов, в которых будет говориться о преимуществах ваших товаров или услуг.

И только после этого можно приступать к дизайну и технической разработке сайта.

Что будет, если не соблюдать этот порядок?

Плохой сценарий

Вы закажете у исполнителя красивый сайт. Вложите в него много денег, потратите время. А когда сайт будет готов, узнаете, что поисковики просто не показывают его людям, потому что на нем нет страниц или текстов, релевантных поисковым запросам. Сайт придется переделывать: добавлять или убирать страницы, переписывать тексты. А значит, тратить еще больше денег.

Хороший сценарий

Если заранее собрать семантическое ядро и продумать структуру сайта, технические специалисты создадут страницы под каждый товар или услугу, которую ищут ваши клиенты. Копирайтеры наполнят эти страницы уникальным и полезным контентом с нужными ключевыми словами. Такой сайт «понравится» поисковикам, и они будут показывать его пользователям на первых позициях в выдаче.

Результат: к вам придет больше людей, заинтересованных в ваших товарах или услугах.

Именно поэтому об оптимизации сайта нужно задумываться заранее, как только вы приняли решение его создать.