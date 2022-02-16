Какого попугая лучше выбрать для домашнего содержания?

14:23 16.02.2022

Особенности характера разных видов попугаев, стоимость содержания, способности к обучению трюкам и разговору.

Какого попугая выбрать в качестве питомца?

Последние годы популярность попугаев в качестве питомцев существенно выросла. Если вы решили стать владельцев этих пестрых птиц, но столкнется с вопросом выбора подходящего вида. Мы расскажем об особенностях содержания и характерах популярных видов попугайчиков. Обзор написан по материалам сайта 4parrots.ru.

Волнистые попугайчики. Самые популярный вид птиц из домашних питомцев. Неприхотливы, сообразительно, быстро обучаются разговору, легко приручаются, продолжительность жизни около 10 лет. Размеры с учетом хвоста 18-20 см, вес около 40 грамм. Стоимость такого питомца начинается от 300-500 руб. до 10-20 тысяч рублей, если речь идет о выставочных волнистиках.

Кореллы. Очень дружелюбны, хорошо уживаются с детьми и другими пернатыми. В хороших условиях могут прожить до 15-20 лет. Можно обучить трюкам и командам, а вот способности к разговору у них посредственные. Способы на пронзительный крик, не рекомендуются людям, чувствительным к громким звукам. Вместе с этим находятся на втором месте по популярности.

Неразлучники. Существуют множество видов неразлучников: Фишера, масковые, розовощекие, Лилианы, чернокрылые, краснолицые, ошейниковые, сероголовые. Всех их можно охарактеризовать как энергичными, шумными, крайне агрессивными к другим видам птиц. Существует заблуждение, что их надо обязательно держать парами. Это не так. Одиночное содержание возможно, если готовы уделять питомцу достаточно времени на совместные игры и занятия.

Жако. На фоне ярких волнистиков, неразлучников и корелл выгляди достаточно невзрачно, зато являются настоящими интеллектуалами. Их умственные способности сравнивают с 3-х летними детьми. Способны не просто механически повторять слова, а ситуационно использовать их. Например, попросить кушать, когда голодны, или гулять, если заперты в клетке. Продолжительность жизни до 50 лет. Такой питомец требуется постоянных занятий и общения, в противном случае испытывают психологические проблемы, могут замкнуться на себе или ощипывать себя. Вам потребуется постоянно обеспечивать их специальными развивающими игрушками и всевозможными погрызушками.

Какаду. Среди разнообразия видов в России пользуются популярностью желтохохлые, белохохлые, розовые, Молуккские и Гоффины. Всех их можно описать как высокоинтеллектуальными, эмоционально зависимыми от владельца, в случае стресса, склонных к самоощипу.

Стоимость содержания попугая

Для содержания потребуется купить:

Клетку. Цены от 1 до 100 тысяч рублей в зависимости от качества и размера.

Игрушки, жердочки, кормушки.

Прочие аксессуары (прогулочные шлейки, накидки для клеток, когтерезы).

Корма. Стоимость от 100 рублей до нескольких тысяч.

В среднем затраты на содержание крупного попугая (жако, какаду) будет в 10 раз больше в сравнении с мелкими птицами.

Кого же лучше выбрать?

Если у вас не было опыта содержания птиц, то лучше остановить выбор на волнистых, кореллах или неразлучниках. Жако или какаду подойдут опытным владельцам, ранее содержавшим попугаев.