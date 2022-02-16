Какого попугая лучше выбрать для домашнего содержания?
Какого попугая выбрать в качестве питомца?
Последние годы популярность попугаев в качестве питомцев существенно выросла. Если вы решили стать владельцев этих пестрых птиц, но столкнется с вопросом выбора подходящего вида. Мы расскажем об особенностях содержания и характерах популярных видов попугайчиков. Обзор написан по материалам сайта 4parrots.ru.
- Волнистые попугайчики. Самые популярный вид птиц из домашних питомцев. Неприхотливы, сообразительно, быстро обучаются разговору, легко приручаются, продолжительность жизни около 10 лет. Размеры с учетом хвоста 18-20 см, вес около 40 грамм. Стоимость такого питомца начинается от 300-500 руб. до 10-20 тысяч рублей, если речь идет о выставочных волнистиках.
- Кореллы. Очень дружелюбны, хорошо уживаются с детьми и другими пернатыми. В хороших условиях могут прожить до 15-20 лет. Можно обучить трюкам и командам, а вот способности к разговору у них посредственные. Способы на пронзительный крик, не рекомендуются людям, чувствительным к громким звукам. Вместе с этим находятся на втором месте по популярности.
- Неразлучники. Существуют множество видов неразлучников: Фишера, масковые, розовощекие, Лилианы, чернокрылые, краснолицые, ошейниковые, сероголовые. Всех их можно охарактеризовать как энергичными, шумными, крайне агрессивными к другим видам птиц. Существует заблуждение, что их надо обязательно держать парами. Это не так. Одиночное содержание возможно, если готовы уделять питомцу достаточно времени на совместные игры и занятия.
- Жако. На фоне ярких волнистиков, неразлучников и корелл выгляди достаточно невзрачно, зато являются настоящими интеллектуалами. Их умственные способности сравнивают с 3-х летними детьми. Способны не просто механически повторять слова, а ситуационно использовать их. Например, попросить кушать, когда голодны, или гулять, если заперты в клетке. Продолжительность жизни до 50 лет. Такой питомец требуется постоянных занятий и общения, в противном случае испытывают психологические проблемы, могут замкнуться на себе или ощипывать себя. Вам потребуется постоянно обеспечивать их специальными развивающими игрушками и всевозможными погрызушками.
- Какаду. Среди разнообразия видов в России пользуются популярностью желтохохлые, белохохлые, розовые, Молуккские и Гоффины. Всех их можно описать как высокоинтеллектуальными, эмоционально зависимыми от владельца, в случае стресса, склонных к самоощипу.
Стоимость содержания попугая
Для содержания потребуется купить:
- Клетку. Цены от 1 до 100 тысяч рублей в зависимости от качества и размера.
- Игрушки, жердочки, кормушки.
- Прочие аксессуары (прогулочные шлейки, накидки для клеток, когтерезы).
- Корма. Стоимость от 100 рублей до нескольких тысяч.
В среднем затраты на содержание крупного попугая (жако, какаду) будет в 10 раз больше в сравнении с мелкими птицами.
Кого же лучше выбрать?
Если у вас не было опыта содержания птиц, то лучше остановить выбор на волнистых, кореллах или неразлучниках. Жако или какаду подойдут опытным владельцам, ранее содержавшим попугаев.
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