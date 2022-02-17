Депутат ЗСК Краснодарского края о книге «Танкист из Большого Микушкино»

14:38 17.02.2022

На днях ознакомился с очень интересным, недавно опубликованным произведением.

Называется книга «Танкист из Большого Микушкино» под авторством Владимира Царева. На первый взгляд, она показалась мне одной из множества ранее написанных типовых произведений о войне. Однако, это не совсем так. Записанные и используемые в книге воспоминания главного героя, гвардии сержанта Глухова Тихона Петровича могут помочь понять истинное значение слова патриотизм. В наше время, когда на юные головы очень сильно влияет свободомыслие, которое транслируется путем интернета, социальных сетей и прочего, искажается и опорочивается само понятие любви к родине. Поэтому такая литература является крайне полезной, я могу это заявить с полной ответственностью, так как лично вхожу в общественный совет ГУ МВД России по Краснодарскому краю, и провожу работы с молодежью и, в частности, с трудными подростками.

Так вот, почему Тихон Петрович Глухов выступает хорошим примером для самого понимания патриотизма, как любви к родине? Стоит привести ключевую цитату самого участника Великой Отечественной войны. Как много заложено во фразу «Если бы у меня был выбор родиться перед войной в Америке, Англии или где-то еще. Я бы выбрал Россию и заново прошел этот путь». Ведь путь его был действительно трудным. Детство в период коллективизации и индустриализации, нехватка продуктов питания, работа с совсем маленького возраста. Потом страшная война, несколько ранений, каждый день на грани жизни и смерти. Послевоенный период, восстановление родных земель, налаживание гражданской жизни. Причем стоит заметить интересный факт, что немка, у которой жил Тихон Петрович после взятия Берлина, влюбилась в доброго и порядочного красноармейца, уговаривала его остаться. Но нет, все же вернулся, потому что свое роднее, ближе. Ждали дома и родственники, и родная земля звала к себе обратно. Есть в этом что-то необъяснимое словами, и именно это необходимо донести до современного поколения наших соотечественников. Ведь это есть в каждом из нас, но информационные потоки могут легко сбить с толку, и увести не в том направлении. А при прочтении этой книги заново возникает это необъяснимое чувство любви к своему, в желании это свое защитить, облагородить, улучшить, обрести от этого настоящее счастье.

Бойченко Олег Викторович - депутат Законодательного Собрания Краснодарского края, член общественного совета ГУ МВД России по Краснодарскому краю, член комитета по вопросам законности, правопорядка и правовой защиты граждан, кандидат юридических наук.