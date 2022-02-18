Стеклянные ограждения: все, что нужно знать

17:36 18.02.2022

Существует огромное количество способов ограждения территорий

Одним из них – это использование стеклянных ограждений. При этом, стеклянные перегородки используются, как правило, не в качестве забора, а как перегородка между внутренними комнатами зданий – в салоне красоты, в фитнес-зале, в ТРК и даже в бизнес-центре. В этой статье мы поговорим про стеклянные ограждения и где они используются.

Как осуществляется производственный процесс создания стеклянной изгороди?

В первую очередь, процесс зависит от специфики проекта и конечного результата, но принято выделять три базовых этапа:

1. Производство стеклянных полотен. В основном, применяются несколько типов стекла – прозрачные, тонированные, цветные, осветленные, окрашенные.

2. Производство металла путем закаливания в специальной печи;

3. Оборудование отверстий под крепежные элементы;

4. Закаленное стекло охлаждается.

Какие существуют виды стеклянных ограждений?

К основным видам стеклянных перегородок можно отнести:

1. Стеклянное полотно + стальная нержавеющая конструкция со стойками. Выглядит это следующим образом: применяются стандартные опоры из дерева или из металла, закрепляющиеся к полу. Коннекторы соединяют стекла и опору;

2. Стеклянное полотно + профиль. К полу или стене фиксируется профиль. К этому профилю монтируется стекло.

3. Стеклянное полотно + барьер на точечных креплениях. Коннекторы соединяют стекло и торец лестницы;

4. Стеклянное полотно + различные узоры.

Сферы применения стеклянных ограждения

Как говорилось ранее, стеклянные ограждения идеально вписываются в интерьер убранистический, ведь сочетание стекла и металла выглядит максимально стильно и современно. Вы можете встретить стеклянные ограждения на лестницах, в виде отделки балконов и лоджий. Нередко их применяют для оборудования смотровых зон.

Положительные характеристики стеклянных ограждений

К преимуществам данной конструкции можно отнести:

1. Эстетический внешний вид, сочетающий элегантность и креативность дизайнерского решения;

2. Визуально легкая и воздушная конструкция;

3. Стекло – это материал прозрачный, благодаря этому зонировать помещения можно без ущерба интерьеру и дизайну;

4. Стеклянное ограждение универсально, так как вписывается во все современные дизайны;

5. Простота эксплуатации и ухода;

6. Относительно невысокая стоимость.

