Стеклянные ограждения: все, что нужно знать

Существует огромное количество способов ограждения территорий

 Одним из них – это использование стеклянных ограждений. При этом, стеклянные перегородки используются, как правило, не в качестве забора, а как перегородка между внутренними комнатами зданий – в салоне красоты, в фитнес-зале, в ТРК и даже в бизнес-центре. В этой статье мы поговорим про стеклянные ограждения и где они используются.

Как осуществляется производственный процесс создания стеклянной изгороди?

В первую очередь, процесс зависит от специфики проекта и конечного результата, но принято выделять три базовых этапа:
1. Производство стеклянных полотен. В основном, применяются несколько типов стекла – прозрачные, тонированные, цветные, осветленные, окрашенные.
2. Производство металла путем закаливания в специальной печи;
3. Оборудование отверстий под крепежные элементы;
4. Закаленное стекло охлаждается.

Какие существуют виды стеклянных ограждений?

К основным видам стеклянных перегородок можно отнести:
1. Стеклянное полотно + стальная нержавеющая конструкция со стойками. Выглядит это следующим образом: применяются стандартные опоры из дерева или из металла, закрепляющиеся к полу. Коннекторы соединяют стекла и опору;
2. Стеклянное полотно + профиль. К полу или стене фиксируется профиль. К этому профилю монтируется стекло.
3. Стеклянное полотно + барьер на точечных креплениях. Коннекторы соединяют стекло и торец лестницы;
4. Стеклянное полотно + различные узоры.

Сферы применения стеклянных ограждения

Как говорилось ранее, стеклянные ограждения идеально вписываются в интерьер убранистический, ведь сочетание стекла и металла выглядит максимально стильно и современно. Вы можете встретить стеклянные ограждения на лестницах, в виде отделки балконов и лоджий. Нередко их применяют для оборудования смотровых зон.

Положительные характеристики стеклянных ограждений

К преимуществам данной конструкции можно отнести:
1. Эстетический внешний вид, сочетающий элегантность и креативность дизайнерского решения;
2. Визуально легкая и воздушная конструкция;
3. Стекло – это материал прозрачный, благодаря этому зонировать помещения можно без ущерба интерьеру и дизайну;
4. Стеклянное ограждение универсально, так как вписывается во все современные дизайны;
5. Простота эксплуатации и ухода;
6. Относительно невысокая стоимость.
 

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