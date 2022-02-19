Купить лайки в Инстаграме дешево: выбираем лучший сервис

23:48 19.02.2022

Инстаграм является одним из лидеров социальных сетей, которые лучше всего подходят для продвижения товара, услуги, бренда.

Лайки — свидетельство популярности поста, актуальность и востребованность того, что предлагает публикация. Но не всегда получается быстро раскрутить пост или ресурс своими силами, поэтому можно купить лайки в Инстаграм, чтобы оставаться конкурентоспособным. Чем больше «сердечек», тем выше количество рекомендаций, показов, а также сильнее внимание живых и заинтересованных подписчиков. Качество платного продвижения во многом зависит от сервиса, который оказывает услугу. В сети много мошенников, сайтов, работающих без каких либо гарантий, поэтому лучше не рисковать и выбирать только лучшие компании для своего проекта.

Топ-10 сайтов, где можно купить Инстаграм лайки

Перед тем, как купить лайки в Инстаграм, нужно подобрать сайт, на котором это можно сделать не только безопасно, но и выгодно. На стоимость лайка влияет то, является ли сервис посредником, за сколько сам покупает лайки, которые потом предлагает клиентам. Хорошо, когда компания готова предоставить гарантию выполнения работы и обязуется выполнить задание в обозначенные сроки. Лучше сразу выбирать надёжные сервисы, а начать стоит с этих десяти компаний, оказывающих услуги продвижения в социальных сетях:

Сайт 1 — LikesID

Преимущества:

сервис предоставляет гарантию на накрутку,

предлагает несколько видов пакетов.

есть активная служба поддержки, обратная связь с организацией.

можно сделать заказ без регистрации,

предусмотрены разные способы оплаты.

Особенности:

Весомый плюс – низкая стоимость лайков и возможность выбрать качество. 100 “эконом” лайков, среднего качества — обойдутся в 19 руб., “стандарт” хорошего качества —в 27 руб., еще можно выбрать “люкс” или “премиум” пакеты. Вся информация строго конфиденциальна, поэтому о накрутке будет знать только заказчик.

Скрин: likesid.com

Сайт 2 — SocialBoss

Особенности:

Ещё один сервис с адекватной ценовой политикой. Можно заказать не только лайки, но и сопутствующие услуги, а также продвижение в других соцсетях. Предоставляется гарантия 30 дней на любой заказ. Есть разные пакеты для быстрого продвижения или поддержания активности.

Нюансы:

Обратите внимание — стоимость в долларах.

Скрин: socialboss.org

Сайт 3 — Instagrowing

Позволяет получать лайки для своих фото и видео. Достаточно оформить заказ, и сердечки начнут поступать по указанному заказчиком адресу. Сервис обязуется выполнить обязательства в течение 24 часов после оплаты. Предусмотрена гарантия 30 дней на каждый выбранный покупателем пакет.

Особенности:

Сервис специализируется сугубо на Инстаграм продвижении, имеет множество услуг: не только лайки и подписчики, но и сохранения, голосования в сторис, просмотры сторис, накрутка igtv, reels и много других услуг.

Скрин: instagrowing.net

Сайт 4 — SMOFest

Сервис, при регистрации на котором пользователь получает несколько монет. Он может потратить их на продвижение, а потом выполнять задания и зарабатывать новые монеты. Также можно просто купить монеты и делать обычные заказы лайков.

Сайт 5 — Fastpromo

Стабильная компания, предлагающая услуги продвижения, в том числе и лайки в Инсте. Сервис выполняет свои обязательства, но допускает, что возможны отписки, исчезновение лайков.

Скрин: Fastpromo

Сайт 6 — Everve

Сайт требует установки дополнительных плагинов для комфортного использования сайта. Взаимодействие происходит в виде обмена лайками, подписками. Клиент выполняет задание и получает вознаграждение, которое может потратить на свой заказ.

Сайт 7 — SocialGoods

Позволяет указать любое количество лайков в заказе, но не менее 100 сердечек. Потребуется скопировать ссылку, оплатить заказ, после чего выполнение автоматически начнётся. Минус в том, что на сайте нет информации о гарантиях.

Сайт 8 — Wow-smm

Представляет собой обычный магазин, где без каких-либо заданий можно купить медленные лайки в Инстаграм.

Сайт 9 — InstaPromo

Нестандартный сервис, в котором нельзя просто купить лайки, зато можно организовать масслайкинг. Пользователь ставит лайки, а в ответ получает ответные сердечки, продвигая свой аккаунт.

Скрин: InstaProm

Сайт 10 — Jetinsta

Необычный многофункциональный сервис, где можно работать не только в направлении масслайкинга, но и организовать отписки у конкурентов, оформить управление при помощи мульти-аккаунта. Предусмотрена удобная аналитика.

Некоторые из этих сервисов предлагают купить лайки Инстаграм поштучно, но чаще выгоднее приобрести пакет. В топ сайтов входят лучшие компании: можно выбрать любую для продвижения, но стоит обратить внимание на верхний ТОП-3 сайтов, если нужна дешёвая, но качественная услуга. Например, в первом сервисе за 100 лайков нужно заплатить 27 рублей, а при заказе крупных пакетов в 10 000 лайков одно сердечко и вовсе обойдётся в 19 копеек. Но выбирая вариант для продвижения публикации, важно отличать разные виды лайков для накрутки.

Какие можно купить лайки Инстаграм

Есть сервисы, предлагающие купить лайки Инстаграм без регистрации, а также биржи и программы для продвижения. У каждого варианта своя стоимость, которая зависит от трудоёмкости и эффективности.

Различают несколько видов лайков, используемых для накрутки:

Лайки ботами – стандартный и недорогой способ продвижения. Это безопасно, быстро и выгодно. Накрутку не отследить. Боты увеличивают количество, статистику, выводят в топ и привлекают активных пользователей, заинтересованных в теме продвигаемого аккаунта. Живые лайки от реальных пользователей ценятся выше, но играют ту же роль, что и при продвижении ботами. Увеличивается количество лайков, но среди исполнителей обычно не бывает потенциальных заказчиков или партнёров. Цена выше, но результат одинаковый, поэтому вид используется редко для накрутки лайков. Автолайки – это услуга, при которой каждый новый пост автоматически получает лайки. Услуга покупается на месяц и хорошо продвигает проект. Недорогие пакеты есть на сайте LikesID. Лайки, полученные через программы, при помощи мобильных приложений. Для этого пользователю приходится скачивать софт, регистрироваться, использовать личные данные, что повышает риски. Также скачивание опасно установкой вредоносных программ. Лайки с бирж обходятся даже дороже живых лайков. Заказчик ищет исполнителей, запускает заказы и отслеживает каждый лайк. Для простого увеличения числа лайков способ неоправданно дорогой и трудоёмкий. Но такой вариант подойдёт, если нужна определённая аудитория: из конкретного города, с конкретным количеством друзей.

Определившись с выбором вида лайков, важно правильно организовать работу по продвижению.

Как правильно купить лайки в Инстаграм

Чтобы купить лайки в Инстаграм недорого и получить максимальную пользу от услуги, нужно заранее подготовить профиль, сделав его визуально привлекательным. Важно наполнение, качество текста, фото, видео, разнообразие контента.

Фото: freepik.com/back-ground

Чтобы накрутка лайков была удачной, стоит придерживаться следующего алгоритма действий:

Выбор удачного поста для продвижения товаров и услуг. Он должен отражать суть проекта, быть визуально привлекательным, вызывать желание познакомиться с другими публикациями аккаунта. Купить лайки можно и на некрасивое фото, но когда оно будет чаще мелькать в рекомендациях, это не даст результата, потому что фотография не заинтересует других людей. Подборка тематических хэштегов. Публикация поста и сбор лайков от незнакомой аудитории. Заказ лайков, платное продвижение, стимулирующее увеличение количество показов. Сердечки улучшат статистику и позволят чаще попадать в ленту разных пользователей. Запустится второй цикл лайков и подписок. Одновременно с заказом лайков нужно отслеживать остальные показатели: рост количества подписчиков, наличие комментариев. Если какой-то параметр отстаёт, то его нужно искусственно увеличивать.

Все эти шаги должны стать регулярными, чтобы аккаунт быстро развивался и был в топе. Как только снизится активность, показы, лайки в Инстаграме, то алгоритмы Инсты автоматически будут реже показывать публикации профиля. Нужно отслеживать периоды, когда статистика профиля на спаде и своевременно выравнивать её при помощи платного продвижения. Также нужно учитывать, что в Инстаграме большое внимание уделяется качеству снимков.

Как сделать качественное фото, чтобы покупка лайков в Инстаграм была полезнее

Можно купить лайки оптом и получить тысячи и миллионы подписчиков, но результат во многом будет зависеть от качества публикации. Особое внимание в Инсте уделяется видео и фотографиям. При наполнении профиля и выборе поста для накрутки нужно обращать внимание на следующие моменты:

использование для съёмки аппаратуры или телефона с камерой от 12 мгп;

обработка объектива салфеткой перед каждой съёмкой;

качественное освещение;

создание нескольких кадров с возможностью выбора лучшего;

использование разных ракурсов, техник, фоторедакторов.

Фото: freepik.com/lookstudio

Создавая качественный контент, пользователь в разы увеличивает эффект от платной накрутки. Особенно будет выгодно купить лайки в Инстаграм определённым категориям заказчиков.

Кому нужна покупка лайков Инстаграм

Решение лайки купить в Инстаграм принимается, когда от успеха профиля зависит бизнес, личностный рост, популярность, монетизация, количество заказов. «Пальцы вверх» дают много бонусов тем, кто их покупает, но особенно полезно платное продвижение будет владельцам следующих аккаунтов:

блогеры;

актёры, известные личности;

интернет-магазины;

крупные компании;

участники конкурсов;

предприниматели, продвигающие товар или услуги через instagram.

Фото: freepik.com/lookstudio

Лайки позволяют оказывать влияние на восприятие пользователей. Товар или услуга с большим количеством лайков в Инстаграме автоматически кажется привлекательнее и интереснее. Сердечки позволяют формировать спрос и улучшать имидж, но важно правильно делать накрутку.

Как купить лайки в Инстаграм поштучно без риска

Цена на лайки небольшая, поэтому можно покупать крупные пакеты услуг без серьёзных финансовых затрат. Но при неправильном подходе к продвижению снижается эффективность и повышается риск санкций со стороны администрации. К блокировке накрутка лайков в Инстаграме не приведёт, но её неправильное использование может спровоцировать снижение охвата. Поэтому при применении этого рекламного инструмента нужно учитывать следующее:

Заполненность и раскрученность профиля. Перед первым заказом, потребуется сделать от 10 постов, при этом есть правила публикации. Так, новым профилям достаточно 2-3 поста в день, а старым – до 8-9 постов. Важно соблюдать темпы размещения, придерживаясь плана. Количество лайков в заказе для профиля с небольшим количеством подписчиков не должно превышать 1000 сердечек. Чем популярнее аккаунт, тем больше лайков можно купить за один раз. Следующая накрутка запускается только после окончания текущей. При этом можно одновременно запускать сопутствующие услуги: например, заказать лайки и комментарии.

Фото: freepik.com/lookstudio

Риск будет ещё меньше, если правильно выбрать сервис.

Как правильно выбрать сервис, чтобы купить лайки для Инстаграм

Можно воспользоваться топ-10 сервисов или найти сайт для продвижения с гарантией самостоятельно. Начать стоит с того, что сделать пробный заказ. Это поможет понять алгоритмы работы компании, их отношения к клиентам и уровень обязательности. Также стоит обратить внимание на следующие нюансы:

наличие у сервиса полноценного сайта, с информацией о пакетах и услугах, с точным указанием цены и сроков;

возможность накрутки не только Инсты, но и другой социальной сети;

просмотр отзывов о компании в интернете;

адекватная, не завышенная цена на пакеты лайков;

удобные способы оплаты.

Пользуясь услугами сервисов для накрутки, одновременно можно использовать и другие варианты продвижения. Так, получить много лайков поможет хайп, чаты активности, марафоны. Эффективна таргетированная реклама, рассылка в директ, подписка, заказ рекламы у топовых блогеров. Начинающим проектам подойдёт масслайкинг и лайктаймы, а крупным проектам – конкурсы и другие способы активного вовлечения аудитории в оценку постов. Покупка лайков – это один из инструментов продвижения, который одновременно является и наиболее дешёвым, если оценивать стоимость на примере ТОП 1 подборки - LikesID. Но именно комплексное развитие проекта принесёт максимальную пользу.