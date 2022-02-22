Что такое фотокубик-трансформер?

Всегда приятно хранить фотографии на память

 Фотографии – это возможность запечатлеть важный момент в жизни и пронести его сквозь время. Одним из оригинальных способов оригинально подарить фото – это заказать такой фотокубик трансформер в Москве. В этой статье мы поговорим что он из себя представляет.

Что такое фотокубик транформер?

Под фотокубиком трансформером подразумевается кубик-рубика с вашими фотографиями. Он обладает рядом преимуществ, по сравнению с классическими фотографиями на бумаге. Поговорим про них поподробнее:

1. Долгий срок эксплуатации, ведь для изготовления данного изделия используется лабораторная (химическая) печать. Обычно для печатания фотографий используется технология струйной печати, их эксплуатационные характеристики гораздо ниже. Химическая печать отличается тем, что фото не выцветает даже спустя несколько десятилетий. Также, они легко противостоят ультрафиолетовому излучению. Необходимо отметить, что печать фотографий производится с помощью профессионального оборудования, благодаря которому можно добиться точной передачи цветов;

2. На одном фотокубике можно разместить большое количество фотографий, например, двенадцать. Из-за того, что он крутится, с каждым поворотом раскрывается новая грань с новой фотографией;

3. Для производства фотокубиков используется технология лазерной резки. Под этой технологией подразумевается точное конструирование формы изделия. Стоит отметить высокое hand-made качество, ведь собирается кубик вручную – процесс от «А» до «Я» контролируется профессионалами;

4. Креативность. Действительно, фотокубик трансформер – это уникальная и неповторимая вещь, которая порадует каждого человека. С его помощью можно транслировать историю, связанную с близким человеком-получателем подарка;

5. Универсальность. Такой подарок подойдет к любому поводу: День рождение, Новый год, Свадьба, 8 Марта, 23 февраля и так далее.
 

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